Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 13 de marzo de 2026 en Vigo:

El psicólogo Xavier Guix ofrece la conferencia «El reto de soltar el pasado. Recupera la paz de vivir en el presente», en la que ofrecerá claves para liberarse de recuerdos, situaciones no resueltas, culpas y nostalgias que condicionan la vida de muchas personas. Presenta: Elba Pedrosa, escritora.

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

Venres da EMAO

«Sete bienais de coiro na EMAO». Pepe Pereira, maestro de la especialidad Artesanía en Coiro de la EMAO, guía al público por la exposición «No(i)roeste. A reserva occidental». Antes, ofrecerá una charla en la que hará un repaso a las pasadas ediciones de la bienal de cuero y a los autores que participaron en ellas.

Biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5), a partir de las 18.00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Nueva exposición

Inauguración de la muestra de pintura de Colin Baldwin, que se centra en el color navegando entre las formas.

Espacio Beny - Galerías Durán (Príncipe, 51), a las 19.00 horas.

Música

Dania Diva: «Gran noche de ópera»

La soprano ofrece un esperado concierto con la participación de la bailarina Rebecca Hanun.

Teatro Salesianos (Venezuela, 3), a las 20.30 horas. Entradas: 16,60 euros, a la venta en Ataquilla.com.

Semana de Igualdade CMUS

«Ampersand». Concierto a cargo del alumnado del centro de diferentes especialidades con piano complementario. Repertorio compuesto por obras creadas por mujeres en un estilo diferente al de la música clásica. Organiza: EnClave Morada.

Conservatorio Profesional de Música (Felipe Prósperi, 3), a las 18.00 horas.

The Acoustic Foundation

Banda portuguesa de soul y funk.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entradas: 10 euros.

Flecha Valona

Indie rock y pop alternativo con melodías luminosas y letras honestas.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22), a las 21.30 horas. Entradas: 10 euros.

Soul Train + Peón Kurtz DJ

Una noche de soul, groove y música en directo para bailar.

Ocean Rock Bar (Churruca, 12), a las 22.00 horas. Entradas: 5 euros.

Teatro

«A(y)lan [Silencio]»

Alberte Alonso pone en escena este espectáculo, que surge de la fotografía de un niño refugiado sirio de 3 años muerto en una playa de Turquía que conmocionó al mundo en 2015. Propone una reflexión sobre la apariencia de verdad de las informaciones que no siempre se corresponde con la realidad.

Teatro Permanente (Abeleira Menéndez, 7), a las 20.00 horas.

«Señores (unha comedia machirula)»

Espectáculo feminista a cargo de Ste Xeito Produccións.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.00 horas. Entradas: 10 euros.

«Marcho que teño que marchar»

Sesión de cuentos a cargo de Inventi Teatro, que ofrece historias protagonizadas por mujeres que eran feministas sin saberlo.

A Morada Cooperativa (Enrique X. Macías, 6), a las 20.00 horas. Entrada gratuita.

Exposiciones

«Héroes de Korriban»

Exposición de figuras y portadas de cómics firmadas por actores y actrices de películas de superhéroes, unida a distintas propuestas de animación para toda la familia. Evento solidario que busca dar visibilidad al trabajo de la asociación Down Vigo .

Espacio Vigo Exporta (CC Vialia Estación). De 12.00 a 21.00 horas.

«Vigo, luz e cor»

Reúne pinturas de José María Barreiro que representan escenas circenses, músicos, bodegones y paisajes urbanos, así como composiciones relacionadas con el mar y los viajes. También se exhibe el motivo de la ventana, entendido como símbolo de conexión entre el mundo interior y el exterior del artista.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 26 de abril.

«Imaxes mutantes»

La primera exposición del thereminista y dibujante Paulo Pascual. Las piezas expuestas se inspiran en la psicodelia de los años 60, el lenguaje visual del cómic y otras referencia.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23). De martes a jueves de 19.00 horas a las 23. 00 horas. Viernes y sábados, de 19.00 horas a 3.00 horas. Hasta el 25 de marzo.

