Water Damage y Ólöf Arnalds, en Vigo

El festival Sinsal Primavera traerá a Vigo las actuaciones del grupo norteamericano Water Damage y de la cantautora islandesa Ólöf Arnalds. Los primeros deleitarán al público el 1 de abril desde las 20.30 h en el museo Marco y la segunda lo hará el 3 de mayo desde las 13.00 h en la Fundación Sales.

Este evento, que cuenta con el apoyo del Concello de Vigo, busca dar cabida a la música experimental. Ayer, fue presentada una nueva edición de esta cita, que cumple 23 años, con la presencia del alcalde olívico, Abel Caballero, los concejales delegados de Cultura y Turismo, Gorka Gómez y María Lago, respectivamente, y el director del Sinsal Primavera, Luis Campos, que destacó la intención de trasladar la música a espacios en los que no suele tener protagonismo.