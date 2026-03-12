Alizzz actuará el 27 de marzo en Vigo de la mano de SON Estrella Galicia

Tras consolidarse como una de las figuras más influyentes del nuevo pop español, Alizzz anuncia una gira muy especial dentro de la programación SON Estrella Galicia. El artista catalán ofrecerá cuatro conciertos, en Valladolid, Vigo, A Coruña y Santander de la mano del proyecto musical cervecero en un formato de salas de aforo reducido que busca potenciar la cercanía con el público y convertir cada noche en una experiencia compartida. Los conciertos tendrán lugar el jueves 26 de marzo (Valladolid, Porta Caeli), el viernes 27 de marzo (Vigo, Mondo Club), el sábado 28 de marzo (A Coruña, Don Giorgio) y el jueves 9 de abril (Santander, Escenario Santander). Las entradas para Vigo y A Coruña ya están agotadas y las últimas disponibles para Valladolid y Santander se pueden conseguir en DICE. Para las ciudades gallegas existe la opción de inscribirse a una lista de espera.La gira llega impulsada por su segundo álbum, “Conducción Temeraria”.