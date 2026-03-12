Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 12 de marzo de 2026 en Vigo:

«La música», teatro con Ana Duato y Darío Grandinetti

«Es la historia de un amor brutal. Decidieron separarse, pero esa separación convierte en definitivo su amor». Así hablaba la actriz Ana Duato sobre la obra de teatro «La Música», que protagoniza junto a Darío Grandinetti y que presentan hoy en el Teatro Afundación. Temporada de abonos de teatro en Vigo. Las personas sin abono pueden obtener entradas en Ataquilla.com

Teatro Afundación, a las 20.30 horas. Entradas: Ataquilla.com

Actos

Presentación de poemario

Lanzamiento áo público do poemario «Cenizas de cristal», da autora viguesa Victoria Abreu. O acto estará conducido pola comunicadora Charo Milogo e contará coa intervención musical de Nacho G Doval. Ademais, acompañarán á autora Susi de la Torre e Franchesca da Silva.

Asociación Cultural Évame Oroza (Subida á Costa, 5), ás 19.30 horas. Entrada de balde.

Presentación de libro

Presentación de la obra «A fidelidade viguesa», de Jorge Lamas, a cargo del Instituto de Estudios Vigueses.

Salón de actos del Instituto de Estudios Vigueses (Cánovas del Castillo, 2, 2º), a las 19.30 horas.

Inauguración de la muestra «Encantado, Galicia» en Navia

Acuarelas del artista tailandés Krerkkrai Songin. La exposición es el resultado de un viaje personal y artístico que comenzó en 2020, cuando llegó a Vigo desde Tailandia para realizar su doctorado en biología marina. Lo que empezó como un desconocimiento absoluto de la tierra terminó convirtiéndose en un proyecto pictórico donde la fluidez de la acuarela captura la esencia de los paraísos de Galicia que, a menudo, pasan inadvertidos al visitante.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33), hoy, inauguración a las 18.30 horas. Hasta el 30 de abril.

«Little Stories with La Casita de Inglés»

Doble sesión de cuentacuentos infantil en la Biblioteca Pública de Vigo.

Biblioteca Pública de Vigo «Juan Compañel», sesiones a las 17.30 y 18.15 horas.

Conferencia «Verne, ciencia y ficción»

El Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC) y la Sociedad Jules Verne de Vigo (SJVV) ofrecen la conferencia de clausura “Verne, ciencia y ficción”, con la que concluye la exposición “Explorar la Tierra: un viaje con Verne y las geociencias”. La charla será presentada por Ricardo Prego Reboredo, profesor ad honorem del CSIC en el IIM-CSIC, e impartida por José Garabatos, secretario de la SJVV.

En el Centro de Ocio A Laxe, a las 19.00 horas, con acceso gratuito.

«Ful Monti»

Presentación de espectáculo «Ful Monti, unha conversa repousada con Cecilia Vázquez».

En RíoLagares (Falperra, 16), ás 19.30 horas.

«As pegadas do son»

Conferencia de Miguel Fernández y Julio Gómez.

Biblioteca de la EMAO, 19.00 horas.

Música

Conferencia-concierto

Los asistentes se adentrarán en la obra de la compositora Muriel Herbert (1887-1984) de la mano del pianista Geraint Lloyd Davies y la soprano Beatriz Riobó y al propio pianista.

Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Vigo, 17.00 horas.

Coro de Cámara Rías Baixas

Actuación del colectivo dirigido por Brais González, con su proyecto «Música en feminino».

Auditorio del CMUS de Vigo, a las 20.00 horas

Dušan Obrenović y Vladana Perović

Recital de violín y piano con obras de Bach-Tausig, Scriabin y Brahms, junto a composiciones de corte montenegrino.

Auditorio Martín Códax del CMS Vigo, a las 20.00 horas.

«Unha señora orquestra»

Ensaio aberto con Ailén Kendelman.

En A Morada Cooperativa (Enrique X. Macías, 6), a las 20.00 horas.

Mon Dieu

Concierto de versiones de grandes temas de todos los tiempos.

La Posada (Compostela, 19), a las 23.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Con la venia

Concierto de bossa-swing, latino y pop.

Sala Supersonic (Fermín Penzol, 6), a las 22.00 horas.

Teatro

«Señores»

Una comedia de Deste Xeito en la que mujeres hacen de hombres que dicen lo que deben hacer las mujeres.

En el Auditorio Municipal de Vigo, a las 20.00 horas.

«A(y)lan» [silencio]

Pieza de Teatro Permanente.

En Teatro Permanente (Abeleira Menéndez, 7), a las 20.00 horas.

