«Sonrisas y lágrimas. El musical» trae a la familia Trapp a Vigo

«Sonrisas y lágrimas. El musical» llega al Auditorio Mar de Vigo el viernes 20 (20.00 horas) y el domingo 21 de marzo (17.00 y 20.30 horas) para recrear la emotiva historia de la familia Trapp. La producción original de Broadway se estrenó en 1959 y obtuvo cinco premios Tony. Dos años más tarde llegó al West End londinense y, desde entonces, ha sido representada en numerosas ocasiones en más de 40 países. En 1965 fue llevada a la gran pantalla bajo la dirección de Robert Wise.

«Sonrisas y lágrimas. El musical», la nueva producción de Theatre Properties, incluye temas musicales ya míticos como «Do-Re-Mi», «My Favorite Things» y «Climb Every Mountain» y transporta al público a la Austria de los años treinta.

La escenografía y el diseño de iluminación acompañan cada escena, realzando los momentos más icónicos del musical, mientras que los efectos visuales y el uso de tecnología escénica contribuyen a crear una experiencia inmersiva. Sobre el escenario, un elenco formado por algunos de los mejores artistas del teatro musical da vida a los personajes.

El musical cuenta la historia de María Rainer, una joven novicia de espíritu libre y gran pasión por la música, que es enviada como institutriz a la casa del capitán Georg von Trapp, un viudo con siete hijos educados bajo una estricta disciplina. Con su alegría y sensibilidad, transforma el hogar y conquista el cariño de los niños, despertando también sentimientos en el capitán. Sin embargo, el ascenso del nazismo y la anexión de Austria amenazan la paz de la familia.