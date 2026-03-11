De OBK a Pablo López: los conciertos que llegarán a Vigo y su área de aquí a junio

Mientras llegan las grandes actuaciones de Castrelos en verano, con artistas ya anunciados como Viva Suecia, Chayanne o Iván Ferreiro, la agenda musical de primavera ofrece decenas de conciertos que sirven de antesala a la temporada fuerte de directos en la ciudad.

Entre marzo y junio pasarán por escenarios vigueses nombres como Jethro Tull, OBK, Andrés Suárez o Maldita Nerea, mientras que el área metropolitana sumará nuevas citas como el Petra Rosa Festival de O Porriño, que contará con Pablo López, Antonio Orozco y Sergio Dalma.

A ello se suma la programación habitual de salas como Mondo Club, Supersonic, La Fábrica de Chocolate, Radar Estudios o Kominsky, que mantienen una agenda constante de música en directo.

Marzo: arranca la primavera musical

El mes de marzo comienza con una agenda que combina conciertos en auditorios y en salas.

La gran cita del mes será el 15 de marzo, cuando la banda británica Jethro Tull actuará en el Auditorio Mar de Vigo, dentro de su gira internacional.

Las salas viguesas también programan varios directos durante estas semanas:

12 de marzo – Germán Salto

14 de marzo – Tarchi , en Mondo Club

, en 19 de marzo – Repion , en Sala Supersonic

, en 27 de marzo – Alizzz, en Mondo Club

Estos espacios se han consolidado como parte esencial de la escena musical de la ciudad, acogiendo tanto a artistas emergentes como a propuestas del circuito indie nacional.

Abril: conciertos en auditorios y circuito alternativo

La programación continúa en abril con nuevas giras que llegarán a la ciudad. Entre ellas destaca el concierto de Andy (Andy y Lucas) el 11 de abril en el Auditorio Mar de Vigo.

En paralelo, las salas seguirán ofreciendo una programación variada:

9 de abril – New Candys , en La Fábrica de Chocolate

, en 10 de abril – Ángel Stanich , en Mondo Club

, en 11 de abril – Deadletter , en Mondo Club

, en 17 de abril – Melifluo , en La Fábrica de Chocolate

, en 25 de abril – Boneflower, en La Fábrica de Chocolate

Mayo: OBK, Andrés Suárez y Maldita Nerea

El mes de mayo concentrará algunos de los conciertos más destacados de la primavera.

Uno de los más esperados será el de OBK, que actuará el 23 de mayo a las 21.00 horas en el Teatro Afundación dentro de su “Vértigo Tour”, con el que el grupo celebra más de tres décadas de trayectoria.

La agenda del mes incluye además otras actuaciones destacadas:

8 de mayo – Borja Niso , en Teatro Afundación

, en 9 de mayo – Roi Méndez , dentro de su nueva gira en La Fábrica de Chocolate

, dentro de su nueva gira en 22 de mayo – Andrés Suárez , en Teatro Afundación

, en 30 de mayo – Maldita Nerea, también en Teatro Afundación

Junio: Pablo López, Orozco y Sergio Dalma en O Porriño, y el Galicia Fest

El inicio del verano ampliará todavía más la agenda musical de la comarca con festivales y conciertos al aire libre.

Uno de los eventos destacados será el Galicia Fest, que celebrará su segunda edición los días 26 y 27 de junio en el muelle de Trasatlánticos del puerto de Vigo. El festival reunirá a varios nombres del pop y el indie nacional junto a artistas gallegos.

Entre los artistas confirmados figuran Juan Magán, Taburete, Álvaro de Luna y Marlena, a los que se suma el espectáculo musical de “La Reina del Flow”, inspirado en la popular serie colombiana.

El cartel también incorpora varios nombres gallegos como Miriam Rodríguez, Fredi Leis, Maryland, Carla Lourdes, Pablo Lesuit y Sabela, reforzando la presencia del talento local en el festival.

El área metropolitana también tendrá protagonismo esos días con la primera edición del Petra Rosa Festival, que se celebrará del 25 al 28 de junio en las canteras de O Porriño.

Pablo López en el escenario del auditorio Mar de Vigo. / Jose Lores

El cartel reunirá a algunos de los artistas más populares del pop español:

25 de junio – Fiesta Bresh

26 de junio – Pablo López

27 de junio – Antonio Orozco

28 de junio – Sergio Dalma

El evento aspira a consolidarse como una nueva cita musical en el sur de la provincia de Pontevedra y ampliará la oferta cultural de la comarca durante el inicio del verano.

Una escena musical en crecimiento

La combinación entre conciertos en grandes auditorios, la programación constante de las salas y la aparición de nuevos festivales en el área metropolitana refuerza el papel de Vigo como uno de los principales centros de música en directo del noroeste peninsular.