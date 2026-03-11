Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 11 de marzo de 2026 en Vigo:

La periodista y escritora Reyes Monforte ofrecerá hoy en el Club FARO la charla «Leni Riefenstahl; la célebre cineasta, ¿víctima o aliada del nazismo?», a la que seguirá un coloquio con los asistentes. Presenta el acto Patricia Sánchez, gestora cultural.

Salón de actos del MARCO (calle Príncipe, 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta 150 personas.

Actos

Presentación de cuento

«Elefante y tigre» (Ed. Apuleyo), de Laura Álvarez Cervino, es el título del cuento infantil que será presentado esta tarde en la biblioteca pública de la ciudad.

Biblioteca Pública de Vigo «Juan Compañel», a las 18.00 horas.

Proyección de cine

El Ateneo Atlántico convoca hoy a la proyección del filme «Adam» (2019), dirigido por Maryam Touzani , con las actrices Lubna Azabal y Nisrin Erradi en sus principales papeles.

En Multicines Norte, a las 19.30 horas.

Charla e mostra en Lavadores

Nesta semana, co gallo das celebracions do 8 e o 10-M, a AVCD Lavadores volve ter exposta ao público a mostra «Mulleres de Lavadores: hoxe e sempre», financiada polo servizo de igualdade do Concello, á que se suma a charla do investigador Lucio Martínez Pereda («O coñecemento faranos libres. Sobre os reformatorios relixiosos para mulleres: O Patronato ), promovida e organizada polas asociacións Fervenza Estudiantil e Memoria, Verdade e Xustiza.

Salón de actos da AVCD Lavadores, ás 19,30 horas. Entrada libre.

Libro de Julián Hernández

El polifacético artista Julián Hernández presenta su último libro,«Han de caer del todo», editado por Trama. El líder de Siniestro Total estará acompañado en el acto por Alberto Avendaño.

En Versus Librería (Venezuela, 80), a las 20.00 horas.

Presentación de libro

Ediciones del Viento y la librería Librouro celebran esta tarde la presentaciónde la obra «Contento del mundo», de José Sánchez Pedrosa . La presentación corre a cargo del editor Eduardo Riestra y del catedrático Jesús G. Maestro, que darán a conocer los principales entresijos de esta obra considerada ya de culto.

En la librería Librouro (Eduardo Iglesias, 12), a las 20.00 horas.

Música

Una tarde entre mulleres

Maratón musical de 5 horas de duración, con la participación de alumnado y profesorado del CMUS Profesional de Vigo, que incluye videocreaciones, con música de unas 40 compositoras de todos los tiempos.

En el auditorio David Russell del CMUS Profesional de Vigo, a partir de las 16.00 horas.

Exposiciones

«O camiño das bateas»

El artista Kike Ortega expone esculturas elaboradas con materiales de desecho procedentes de bateas, con las que busca innovar en la transmisión de los valores culturales gallegos y del compromiso con el medio ambiente.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26) , de lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 10 de abril.

«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»

Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.

En el MARCO (Príncipe, 54).De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de marzo.

«Espantallos»

Inauguración del proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Coiroeste. A Reserva Occidental»

Representa la séptima edición de la Bienal del Cuero que la EMAO organiza desde 2013, consolidada ya como referencia obligada en este ámbito de la artesanía. En esta edición, se trabaja la idea de la huella del oficio en el norte

En la Biblioteca de la EMAO (García Barbón, 5 ). De 19.00 horas a 21.00 horas. Hasta el 27 de marzo.

«Ellas»

Exposición colectiva que reúne obras de 18 mujeres artistas. Con técnicas y estilos diferentes, muestran sus diversas inquietudes y sensibilidades.

En Quadro (Fermín Penzol 10), de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; sábados, de 10.30 a 14.00 horas. Hasta el 27 de marzo.

