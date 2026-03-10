Rebeliom do Inframundo, La Chiva Gantiva y Pan de Capazo lideran el cartel del Festival Millo Verde de Redondela

El Festival Millo Verde ya tiene todo listo para su edición de este año. El evento alternativo de Redondela, que se celebrará entre el 21 y el 23 de mayo, confirmó a comienzos de mes lo nombres de las últimas bandas que se sumaron a esta XIX edición, anunciando esta semana el cartel por días. Como principales cabezas de cartel estarán La Chiva Gantiva, Pan de Capazo o Rebeliom do Inframundo, que precisamente presentará su nuevo disco, «Orgulho».

El festival arrancará en poco más de dos meses, adelantando de esta forma las fechas respecto al año pasado, cuando la playa de Cesantes acogió el certamen entre los días 5, 6 y 7 de junio. En la jornada inaugural, breve pero intensa, actuarán Nadie González, Pladür y Vimbio.

El cartel por días del Festival Millo Verde de Redondela / Millo Verde

El viernes, por su parte, contará con la esperada participación de Pan de Capazo, grupo nacido en 2002, y con la banda más internacional del certamen, La Chiva Gantiva, fundada en Bélgica por músicos colombianos. Junto a ellos también actuarán Iyaman Pablo & Irie Reggae Vibes, Mitad Doble, Esmorgadas y el grupo que logre vencer en el concurso de maquetas. Será un día en el que se mezclarán diferentes estilos y formaciones, como es habitual en el Millo Verde, compaginando las actuaciones con las tradicionales actividades paralelas del festival.

El cierre tendrá lugar el sábado, jornada con mayor número de artistas en cartel. Sobre el escenario pasarán Rebeliom do Inframundo, que estará acompañado por los franceses FÜLÜ, los madrileños Alpargata, los leoneses Catalina Grande Piñón Pequeño, el dúo nacido en Canarias Lula Mora, la rapera andaluza Carmen Xía y los gallegos Bloquinho Aperta, Moon Cresta y, de nuevo, Esmorgadas.

Antes de que tenga lugar el evento, la Asociación Millo Verde celebrará el concurso de maquetas. El pasado 1 de marzo se cerró el plazo para la presentación de trabajos y está previsto que el 11 de abril se realice la final con las propuestas elegidas. El ganador recibirá 500 euros y actuará en el segundo día del festival, mientras que el segundo percibirá 200 euros.

El festival dejó de ser gratuito en 2023, con la intención de mejorar los servicios prestados a los asistentes y garantizar la seguridad. El abono para los dos días de pago (el jueves es gratuito) cuesta 30 euros, una vez superada la promoción inicial de 25 euros. En breve se pondrán a la venta las entradas para cada día.

De igual forma, la asociación ofrece la oportunidad para todos aquellos que quieran colaborar con Millo Verde a través de la compra de unos llaveros realizados de forma local (a través de impresión 3D en bioplástico). Tienen un precio de 2 euros y se pueden encontrar en algunos locales del municipio o a través de la página web.