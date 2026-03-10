Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 10 de marzo de 2026 en Vigo:

«Un país ilustrado»: 75 años de Galaxia

Proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primer plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de libros, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas . Hasta el 17 de mayo.

Actos

Charla del Banco de Alimentos

José Ramón Santamaría Barreiro, presidente de la Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo, pronunciará la conferencia «El Banco de Alimentos de Vigo y la responsabilidad social corporativa».

Sala multiusos del Colegio María Auxiliadora - Salesianos (esquina Taboada Leal con Venezuela), a las 19.00 horas. Entrada libre.

Conciertos

Ciclo Son Erasmus

Concierto de Adema Pljevljak-Krehic (canto) y Maja AcKar (piano), con el programa «Reflexos da canción tradicional Sevdalinka na música clásica bosníaca».

Auditorio Martín Códax del Conservatorio Superior de Música de Vigo (Manuel Olivié, 23), a las 20.00 horas.

Semana de Igualdade CMUS

Concierto de intercambio de alumnos de los conservatorios profesionales de Coruña y Vigo. Interpretan íntegramente «Rasgos infantiles», de la compositora asturiana Carmen Santiago de Merás. Organiza: EnClave Morada.

Conservatorio Profesional de Música (Felipe Prósperi, 3), a las 18.00 horas.

Exposiciones

«O camiño das bateas»

El artista Kike Ortega expone esculturas elaboradas con materiales de desecho procedentes de bateas, con las que busca innovar en la transmisión de los valores culturales gallegos y concienciar del compromiso con el medio ambiente.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26) , de lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 10 de abril.

«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»

Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.

MARCO (Príncipe, 54).De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de marzo.

«Espantallos»

Inauguración del proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Ellas»

Exposición colectiva que reúne obras de 18 mujeres artistas. Con técnicas y estilos diferentes, muestran sus diversas inquietudes y sensibilidades.

En Quadro (Fermín Penzol 10), de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; sábados, de 10.30 a 14.00 horas. Hasta el 27 de marzo.

«Coiroeste. A Reserva Occidental»

Representa la séptima edición de la Bienal del Cuero que la EMAO organiza desde el año 2013, consolidada ya como referencia obligada en este ámbito de la artesanía. En esta edición, se trabaja la idea de la huella del oficio en el noroeste peninsular, una referencia geográfica consolidada y a la altura de otras más conocidas y reconocidas.

En la Biblioteca de la EMAO (García Barbón, 5 ). De 19.00 horas a 21.00 horas. Hasta el 27 de marzo.

«Ti e eu: entre ríos»

Muestra de cerámica y dibujo de la artista viguesa Heyjuddy.

Asociación Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hasta finales de marzo

«Son muller»

Muestra que pretende poner el foco en el papel de las mujeres que construyen la música en Galicia desde múltiples ámbitos: interpretación, creación, investigación, pedagogía, producción y gestión cultural.

Sede de la Diputación Provincial de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17). De lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 13 de marzo.

«Explorar la Tierra: Un viaje con Verne y las Geociencias»

Muestra con motivo del aniversario de la visita a la ría de Vigo en 1868 del submarino Nautilus del capitán Nemo en la novela «20.000 leguas de viaje submarino» de Jules Verne. Organiza: Conexión Geociencias para un Planeta Sostenible del CSIC.

En el Centro de Ocio A Laxe. Hasta el 12 de marzo.

