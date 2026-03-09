Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda cultural y de ocio para el lunes 9 de marzo en Vigo

Daniel Tubau y Ana Aranda Vasserot

Daniel Tubau y Ana Aranda Vasserot / FDV

R. V.

Club Faro: «El amor por la naturaleza de la cultura china»

Ana Aranda Vasserot, sinóloga, traductora y gestora cultural, junto a Daniel Tubau, filósofo y guionista, serán los invitados de hoy en el Club Faro. «Los días escritos en el cielo. El amor por la naturaleza de la cultura china» es el título de su charla, a la que seguirá un coloquio con los asistentes. La presentación de la conferencia correrá a cargo de Óscar González, periodista de Radio Nacional de España.

  • Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas.Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

Firma de autógrafos de futbolistas del RC Celta

Javi Rodríguez y Carlos Domínguez, futbolistas del RC Celta, firmarán autógrafos a los aficionados que se acerquen a la tienda Movistar situada en el número 15 de Gran Vía.

  • Tienda de Movistar en Gran Vía 15, de 17.30 a 18.30 horas.

Proyección de «Viet and Nam»

Dentro del ciclo «Entre soños e deseos», proyección de esta premiada coproducción (Vietman, Filipinas y Singapur) de 2024. Duración 129 minutos, V.O.S.C.

  • Auditorio del Concello (Praza do Rei), a las 20.30 horas.

Presentación de libro

«Intelixencia e creación. A obra plástica de Francisco Miguel», de Carlos L. Bernárdez, título del que departirán hoy en el Ateneo Atlántico el propio autor de esta obra y Pepe Carreiro.

  • Sede de la Fundación Euseino? (México, 37 B, Esq. A), a las 20.00 horas.

Música

Charla e concerto En Clave Morada a cargo de Ester Vela

A pianista e compositora barcelonesa presenta “Rompendo estereotipos”, un lugar de encontro entre reflexión e música; logo, ás 20.00 horas, o concerto con alumnado e profesorado.

  • CMUS Profesional de Vigo, ás 19.00 e as 20.00 horas.

