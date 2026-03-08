«Eloísa está debajo de un almendro»

Representación teatral a cargo de la compañía Bule Bule, con la obra de Enrique Jardiel Poncela «Eloísa está debajo de un almendro».

En el salón de actos del Centro Cultural y Recreativo de Cabral, a las 18.30 horas. Entrada libre.

Actos

Movilizaciones por el Día de la Mujer

Jornada de movilización feminista con motivo del Día Internacional de la Mujer. Al mediodía, en el local de A Morada Coooperativa (calle Enrique X. Macías, 6), comida y preparativos, para caminar luego, juntas, hasta las manifestaciones convocadas para llenar las calles de reivindicacciones feministas. Una al mediodía; otra a media tarde.

Recorridos desde la Praza dos Cabalos hasta la Porta do Sol, a las 12.00 y a las 18.00 horas.

Actividades educativas en Vigo Nature

Actividades de carácter educativo, de una hora de duración, pensadas preferentemente para familias, como pueden ser en el caso de hoy «O mundo dos artrópodos» (16.00 horas), «Escape room» (16.00 h.), «Plantnet» (17.00 h.), «Planetario» (18.00 h.) y «O idioma das aves» (18.00 horas).

En Vigo Nature (parque de A Madroa), de 16.00 a 19.00 horas.

Teatro

«Alvariño Concueiro»

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, representación de la pieza «Alvariño Concueiro» a cargo de Teatro Tarantela, compañía perteneciente al Centro Social, Cultural y Recreativo de Beade.

Auditorio del CVC de Valladares, a las 19.00 horas.

Exposiciones

«Espantallos»

Inauguración del proyecto en el que el artista Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como una metáfora de la situación actual del campo gallego.

Fundación Laxeiro (calle Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas —martes y jueves, también de 12 a 14.00—; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Vigo, luz e cor»

Esta muestra expositiva reúne pinturas de José María Barreiro que representan escenas circenses, músicos, bodegones y paisajes urbanos, así como composiciones relacionadas con el mar y los viajes .

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el.26 de abril.

