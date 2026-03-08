¿Qué hacer hoy en las comarcas?

El colectivo Creando Sorrisos convocó ayer a los vecinos de Silleda para el estreno de un nuevo mural que, en este caso, tiene como protagonista a la activista ambiental sueca Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, conocida como Greta Thunberg. El diseño se localiza en un bajo del número 67 de la calle Trasdeza, en el conocido como antiguo comercio de Segundo. El mural está situado cerca de otro dedicado en su momento al político y expresidente de Uruguay José Mujica y simboliza un diálogo entre ambos. En el diseño Greta Thunberg luce una camiseta sobre la flotilla humanitaria de Gaza y, además de una declaración pronunciada por la sueca, en la parte baja del mural se cita la paralización del proyecto de la megacelulosa de Altri.

Talleres de bordado en Mamasunción / .

El establecimiento silledense Mamasunción organizó un taller de bordado, en el que las participantes aprendieron a elaborar a mano una funda para libros personalizada y con cuidados detalles. Fueron seis las personas las que tomaron parte de una actividad que estuvo coordinada por María Gaiteiro entre las 11.00 y las 14.30 horas. El local situado en la calle Trasdeza de la capital municipal reivindica el producto de proximidad y por eso en el precio de la inscripción se incluyó un café y un pequeño aperitivo para las asistentes que, abonaron 40 euros por este seminario, cuantía en la que también entraba el material que se les proporcionó para la elaboración de estas fundas. Casi se completó el tope de aforo una vez que la organización diseñó esta actividad para un máximo de siete personas.

Arde un coche participante en el Rali do Cocido / .

El Peugeot 206 XS de la dupla formada por Manuel Vilas y José Ignacio Domínguez, que resultaron ilesos, fue pasto de las llamas en la noche del viernes después de haber participado en el Rali do Cocido. El suceso tuvo lugar fuera de tramo junto al CIS de Lalín y los Bombeiros de Deza sofocaron las llamas.

Xuntanza ‘Impala’ en Lalín

La Xuntanza Impala Galega reunirá en la capital dezana a numerosos aficionados a las motos y, en concreto, al icónico modelo de la marca Montesa. El programa de actividades arranca a las 10.00 horas en la Praza da Igrexa, donde se concentrarán los participantes antes de iniciar una ruta por Lalín, Vila de Cruces y Silleda, con regreso a la cabecera comarcal dezana. Habrá una parada para tomar un aperitivo en Bascuas y la comida, un cocido, es a las 14.30 horas en el restaurante Pontiñas.

Hoy.

Derrota del Clínica Deza

El Clínica Deza Escuela Lalín cayó por la mínima (1,5-2,5) contra el Recaleto Campus Terra de Lugo. El equipo de ajedrez lalinense sigue segundo, a 3 puntos del líder Académica As Burgas de Ourense. En la siguiente jornada le espera el Deportivo Xadrez Ourense D, que es undécimo en la clasificación.