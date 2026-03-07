Qué hacer hoy en Vigo
Tristán! & The Jazz Band Air, excéntrica y electrónica noche
Programación SON Estrella-Galicia. Con solo 19 años, Tristán Rodríguez se convirtió en una de las incorporaciones más estimulantes del universo creativo del sello Rusia-IDK. Minimalismo, sensibilidad y una marcada querencia por las texturas electrónicas definen una propuesta en la que conviven voces delicadas, sintetizadores brumosos y una visión emocional de la canción pop.
- Mondo Club (Joaquín Loriga, 3), a las 21.00 horas
Actos
Recorrido urbano
Ateneo Atlántico plantea a los interesados un recorrido urbano por obras de los arquitectos Pacewicz y Rosa Sáenz.
- Desde Edificio Moderno-Porta do Sol, a partir de las 11.00 horas.
Maratón de firma de libros
Con motivo del Día de la Mujer (8-M), nueve autores y autoras mantendrán un encuentro cercano con sus lectores y lectoras, firmando ejemplares de sus obras. La mujer será la protagonista absoluta.
- En el Centro Comercial Plaza Elíptica, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.
Mercadiño solidario
Segundas oportunidades para moda, muebles, objetos de bazar retro...
- En O Local de Emaús (Doutor Cadaval, 30), de 10.00 a 14.30 horas.
Vigo Nature
Actividades educativas para familias: enriquecimiento ambiental (suricatas), hotel de insectos, la huerta (micromundo lleno de vida), planetario...
- En Vigo Nature (parque de A Madroa), de 16.00 a 19.00 horas.
Música
Amancio Prada
Celebración con el público vigués de cinco décadas artísticas desde el emblemático disco en el que Amancio Prada musicalizó poemas de Rosalía.
- Teatro Afundación, a las 20.30 horas.
Bad Whiskey + The Blue Mooinshiners
Programa doble que mezcla blues de corte clásico y blues añejo, mezclando este último los estilos rural, country y folk.
- La Pecera (Pizarro, 35), 21.00 horas. Entradas: 12-15 euros.
Catalina Grande + Piñón Pequeño
Concierto con programa doble en la Fábrica de Chocolate.
- La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22), a las 22.00 horas. Entradas: 15-18 euros.
Triumm Legends
Evento musical, que contará con DJ M4RT1N Arenal X y B2B extendido entre DORR y Fran Rodríguez.
- Island Club (Praza da Estrela), apertura 20.00 horas.
MonoLelo
Nuevo proyecto de David Santos (Cró!, Es un árbol, Metamovida, PAVA...), cantigas para contrabajo. y algo de electrónica
- A Nubeira (Pizarro, 6), a las 20.00 horas.
Homenaje a Andy Gibb
Recién cumplido el 68.º aniversario de su nacimiento, audición de los mejores temas de su carrera.
- Bar Tipo X (Real, 21), a partir de las 21.00 horas.
In the cisos + DJ Cliff
Concierto y sesión DJ.
- En el Ocean Rock Bar (Churruca, 12), desde las 22.00 horas (apertura de puertas).
Grupo Golosina
Cantajuegos Festival Atlanta. Venta de entradas: elmejordelos22.com.
- Cine Teatro Salesianos, desde las 17.00 horas.
Exposiciones
«Son muller»
Muestra que poneel foco en el papel de las mujeres que construyen la música en Galicia desde múltiples ámbitos: interpretación, creación, investigación, pedagogía, producción y gestión cultural.
- Sede de la Diputación Provincial de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17). En horario de apertura al público. Hasta el 13 de marzo.
«Espantallos 2012-2025»
Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.
- Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00). Sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.
«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»
Muestra del fotógrafo peruano Roberto Huarcaya, que desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.
- MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de marzo.
