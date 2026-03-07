Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 7 de marzo de 2026 en Vigo:

Tristán! & The Jazz Band Air, excéntrica y electrónica noche

Programación SON Estrella-Galicia. Con solo 19 años, Tristán Rodríguez se convirtió en una de las incorporaciones más estimulantes del universo creativo del sello Rusia-IDK. Minimalismo, sensibilidad y una marcada querencia por las texturas electrónicas definen una propuesta en la que conviven voces delicadas, sintetizadores brumosos y una visión emocional de la canción pop.

Mondo Club (Joaquín Loriga, 3), a las 21.00 horas

Actos

Recorrido urbano

Ateneo Atlántico plantea a los interesados un recorrido urbano por obras de los arquitectos Pacewicz y Rosa Sáenz.

Desde Edificio Moderno-Porta do Sol, a partir de las 11.00 horas.

Maratón de firma de libros

Con motivo del Día de la Mujer (8-M), nueve autores y autoras mantendrán un encuentro cercano con sus lectores y lectoras, firmando ejemplares de sus obras. La mujer será la protagonista absoluta.

En el Centro Comercial Plaza Elíptica, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

Mercadiño solidario

Segundas oportunidades para moda, muebles, objetos de bazar retro...

En O Local de Emaús (Doutor Cadaval, 30), de 10.00 a 14.30 horas.

Vigo Nature

Actividades educativas para familias: enriquecimiento ambiental (suricatas), hotel de insectos, la huerta (micromundo lleno de vida), planetario...

En Vigo Nature (parque de A Madroa), de 16.00 a 19.00 horas.

Música

Amancio Prada

Celebración con el público vigués de cinco décadas artísticas desde el emblemático disco en el que Amancio Prada musicalizó poemas de Rosalía.

Teatro Afundación, a las 20.30 horas.

Bad Whiskey + The Blue Mooinshiners

Programa doble que mezcla blues de corte clásico y blues añejo, mezclando este último los estilos rural, country y folk.

La Pecera (Pizarro, 35), 21.00 horas. Entradas: 12-15 euros.

Catalina Grande + Piñón Pequeño

Concierto con programa doble en la Fábrica de Chocolate.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22), a las 22.00 horas. Entradas: 15-18 euros.

Triumm Legends

Evento musical, que contará con DJ M4RT1N Arenal X y B2B extendido entre DORR y Fran Rodríguez.

Island Club (Praza da Estrela), apertura 20.00 horas.

MonoLelo

Nuevo proyecto de David Santos (Cró!, Es un árbol, Metamovida, PAVA...), cantigas para contrabajo. y algo de electrónica

A Nubeira (Pizarro, 6), a las 20.00 horas.

Homenaje a Andy Gibb

Recién cumplido el 68.º aniversario de su nacimiento, audición de los mejores temas de su carrera.

Bar Tipo X (Real, 21), a partir de las 21.00 horas.

In the cisos + DJ Cliff

Concierto y sesión DJ.

En el Ocean Rock Bar (Churruca, 12), desde las 22.00 horas (apertura de puertas).

Grupo Golosina

Cantajuegos Festival Atlanta. Venta de entradas: elmejordelos22.com.

Cine Teatro Salesianos, desde las 17.00 horas.

Exposiciones

«Son muller»

Muestra que poneel foco en el papel de las mujeres que construyen la música en Galicia desde múltiples ámbitos: interpretación, creación, investigación, pedagogía, producción y gestión cultural.

Sede de la Diputación Provincial de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17). En horario de apertura al público. Hasta el 13 de marzo.

«Espantallos 2012-2025»

Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00). Sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»

Muestra del fotógrafo peruano Roberto Huarcaya, que desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de marzo.

agenda@farodevigo.es