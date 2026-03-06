Hard GZ actuará en Vigo el 11 de septiembre en un lugar secreto

El rapero y artista urbano Hard GZ actuará en Vigo, su ciudad natal, el próximo 11 de septiembre en un lugar todavía por confirmar, pese a que las entradas han salido ya a la venta.

El concierto, patrocinado por Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra, se enmarca en los conciertos del Xacobeo y las localidades, a 20 euros, están disponibles en la web fourvenues.

Hard GZ, nombre artístico de Pedro Ruibal, es una de las voces más reconocibles del rap en Galicia en la última década.

Cartel del concierto de Hard GZ en Vigo. / Oficial

Nacido en Vigo en 1995, pero residente actualmente en Barcelona, es conocido por la intensidad con la que vive sus conciertos y por la fidelidad de sus seguidores en toda España.

Comenzó en el underground con la banda Urban Style Crew y maquetas como Virus (2014), evolucionando del boom rap al trap sin perder su esencia independiente.

De hecho fundó el sello independiente La Utopía del Norte, gestionando su propia carrera durante casi una década en la que ha lanzado varios álbumes entre los que destaca la trilogía Kaos Nomada, Versus, Siempre, así como más recientemente La Costa II.