Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este vienres 6 de marzo de 2026 en Vigo:

La periodista y escritora Laura Portas ofrece en el Club FARO la conferencia-coloquio «El palacio del agua. Mondariz: el balneario que llegó a ser ciudad». Presenta: Tesa Díaz-Faes, presidenta de Dircom Galicia.

MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 h. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar aforo (150 personas).

Actos

Venres da EMAO

Conferencia «Outras técnicas... o azar ou a reformulación do Action Painting (2007-2012), a cargo de Juan Carlos Román, artista y profesor de la Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Presenta: Federico Fernández, profesor de Debuxo artístico de la EMAO.

Biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5), a las 19.00 horas. Entrada libre.

Presentación de libro

Alberto Ares, director del Servicio Jesuita a Refugiados Europa, presenta «Ser puerta abierta. La hospitalidad en el centro de la espiritualidad». Acto organizado por Entreculturas, Ecca Social y Cáritas Tui-Vigo.

Salón de actos del Colegio Apóstol Santiago (Sanjurjo Badía, 79), a las 19.00 horas. Entrada libre.

Acto poético-musical

El músico y poeta vigués Pablo Vila ofrece el recital poético-musical «O soño e o eco a Rosalía de Castro», que propone un diálogo lírico con la obra de la escritora.

Teatro Permanente (Abeleira Menéndez, 7), a las 20.00 horas.

Charla

Victoria Canoura Leira, profesora del área de Ciencia Política de la UVigo, ofrece la conferencia «A intelixencia artificial en perspectiva de xénero». Organiza, la asociación de alumnado Aulas Abertas.

Facultade de Comercio de la UVigo (Torrecedeira), a las 17.00 horas. Entrada libre.

Nueva exposición

La artista viguesa Heyjuddy (Inés Elorrieta) inaugura la muestra de cerámica y dibujo «Ti e eu: entre ríos».

Asociación Cultural Évame Oroza (Subida á Costa, 5), a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Recital de poesía

El ciclo «Son muller», con motivo del 8-M, se cierra hoy con el recital de poesía «Mujeres de música y palabra», que ofrece poemas escritos y musicalizados por mujeres.

Biblioteca del Conservatorio Superior de Música (Manuel Olivié, 23), a las 12.00 horas.

Muestra colectiva

Inauguración de la exposición «Ellas», que reúne obras de 18 mujeres artistas.

Quadro Microgalería de Arte (Fermín Penzol, 10), a las 20.30 horas.

Música

«Pasión Almodóvar», concierto de Pasión Vega

La cantante interpreta temas de las bandas sonoras de las películas del cineasta manchego. Junto al músico y compositor Moisés P. Sánchez.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 20.30 horas. Entradas: desde 27,50 euros.

St James Dixie Band

Jazz de los años 20.

CC Vialia- Estación, a las 19.30 horas.

Mayeusis

Recital de alumnado de los conservatorios de Vigo y Pontevedra.

Auditorio de la Fundación Mayeusis (Areal, 138), a las 19.00 horas.

Four Cats

Rock, soul y 'covers' de blues.

Ocean Rock Bar (Churruca, 12), a las 22.30 horas. Entradas: 8 euros.

David Otero

Concierto íntimo, cercano y sin artificios, con solo voz y guitarra.

Supersonic (Fermín Penzol, 6), a las 21.30 horas. Precio: 20-25 euros.

La Estrella de David

Música indie.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23), a las 21.00 horas. Entradas: 14,28 euros.

Go Cactus

El power trío balear presenta su último disco, «Vidas modelo».

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.00 horas. Entradas: 13,23 euros.

Teatro

«Ahora la Chunga soy yo»

Monólogo de comedia de Palo Capilla, apadrinado por el actor Luis Zahera, que explora con humor el «chunguerío» femenino y las peripecias de una madre con tres adolescentes.

Teatro Salesianos (Venezuela, 3), a las 21.00 horas. Entradas: 12 euros.

«Cartas de despedida»

Espectáculo con motivo del 8-M, tras el que habrá una sesión de micro abierto para quienes deseen compartir un poema, un texto o una reflexión en torno al Día Internacional de la Mujer.

Imaxinatea (Plaza Francisco Fernández del Riego, 3), a las 20.30 horas. Entrada libre previa reserva en www.imaxinatea.es.

