Tristán! & The Jazz Band Air trae a Vigo su electrónica vanguardista

Esta semana, la programación musical de SON Estrella Galicia trae a la comunidad una de las propuestas más vanguardistas de la electrónica experimental actual, con dos conciertos de Tristán! & The Jazz Band Air que tendrán lugar en A Coruña y Vigo. Será concretamente hoy y mañana en las salas Don Giorgio y Mondo Club, respectivamente. Las entradas para ambas fechas están a la venta en DICE.

Con solo 19 años, Tristán Rodríguez es en una de las incorporaciones más estimulantes del universo creativo del sello Rusia-IDK. Minimalismo, sensibilidad y una marcada querencia por las texturas electrónicas definen una propuesta en la que conviven voces delicadas, sintetizadores brumosos y una visión deliberadamente emocional de la canción pop. Tras debutar con “Mehacedaño”, el artista amplió su imaginario a través de colaboraciones o reinterpretaciones. Entre los puntos más altos de su repertorio destacan “Osaka”, de épica frágil y envolvente, y la reluciente “Chica bonita”, que profundiza en su imaginario nostálgico y casi onírico.