Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 5 de marzo de 2026 en Vigo:

«Vigo, luz e cor»: pinturas de José María Barreiro

Reúne pinturas que representan escenas circenses, músicos, bodegones y paisajes urbanos, así como composiciones relacionadas con el mar y los viajes.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 26 de abril.

Actos

Jornada sobre migración

Fundación Entreculturas y Ecca Social, ambas vinculadas a la Compañía de Jesús en Vigo, organizan una jornada con tres mesas redondas para abordar la realidad de la población migrante en Galicia. En ellas se dará voz a organizaciones que trabajan con el colectivo y a personas que contarán en primera persona su experiencia. Cerrará la jornada una charla a cargo del director del Servicio Jesuita a Refugiados Europa, Alberto Ares sj.

Sede de la Diputación Provincial en Vigo (Eduardo Chao, 17), de 16.30 a 19.30 horas.

VIII Semana do Cine Xaponés

Organizado por el departamento de japonés de la EOI de Vigo, el ciclo, de tres días, reivindica el papel de las cineastas niponas. Hoy se proyectan, en VOSE: a las 17.40 horas, «Tsuki wa nobonnu» (‘La luna se levanta’), de Kinuyo Tanaka (1955); a las 19.40, «Kimi no iro» (‘Tu color’), de Naoko Yamada (2024), y a las 22.00, «Hikari» (‘Hacia la luz’), de Naomi Kawasa (2017).

Multicines Norte (Vía Norte, 22). Varias sesiones. Entradas: 6 euros.

Coloquio-lectura de libro

En torno a la nueva edición de la biografía de Uxío Novoneyra «A distancia do lobo», de Antón Lopo. El autor estará acompañado por la actriz Mónica Caamaño y Carlos Lema, editor de la primera versión del libro.

Fundación Euseino? (México, 37), a las 19.30 horas. Entrada libre.

Presentación de libro

Carmen V. Valiña presenta su libro «Illa de sangue», ganadora del Premio Repsol. Estará acompañada de Marcos Calveiro, director de Edicións de la Editorial Galaxia.

Librería Dolores Ribaldo (Pracer, 5), a las 19.30 horas.

Libro sobre ópera

Carlos Delgado Calvete presenta el libro «Ópera y locura», que trata cómo la ópera ha reflejado la locura a través del tiempo. Presentan el acto, Carlos Enrique Pérez Gómez, catedrático de Repertorio vocal del Conservatorio Superior de Música de Vigo, y José Manuel Olivares Diez, psiquiatra.

Café Vitruvia (Reconquista, 7), a las 20.00 horas.

Conferencia literaria

Ponencia a cargo de Xavier Queipo en torno a la obra de George Orwell «A granxa dos animais».

RioLagares (Falperra, 16), a las 19.30 horas.

Taller de escritura terapéutica

La escritora Xulia Alonso imparte un taller organizado por la Asociación Érguete e integrado en su programa de actos con motivo del 8-M. El fin es mostrar cómo la escritura puede ser una herramienta de cuidado y también de denuncia.

Asociación Érguete (Emilio Martínez Garrido, 21), a las 11.30 horas.

Recital «Mulleres con voz»

Con motivo de la conmemoración del 8-M (Día Internacional de la Mujer), el colectivo Desafiando Sombras ofrece un recital de poesía de autoras fundamentales de la literatura y el pensamiento feminista.

Asociación Évame Oroza (Subida á Costa, 5), a las 20.00 horas.

Música

«Entre notas y silencios: mujeres en la música»

Concierto a cargo de alumnado y profesores del Conservatorio Superior de Música (CSM) de Vigo. Dentro del programa «Son muller», con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Auditorio Martín Códax del Conservatorio Superior de Música (Manuel Olivie, 23), a las 20.00 horas.

Homenaje a Lou Reed

Proyección de «Walk on the wild side», que contiene lo mejor de la Velvet Underground y muchos de sus mejores temas en solitario.

Bar Tipo X (Real, 21), a partir de las 21.30 horas.

Red Duck Blues

El concierto de la banda dará pie a una jam session de blues, soul y funk.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entrada: 6 euros.

Teatro

«Entre dos»

Espectáculo de humor retrofuturista protagonizado por Teté Delgado y Julio Pereira, que combina la ironía y el absurdo.

Ícaro Pub (Pintor Colmeiro, 3), a las 21.30 horas.

