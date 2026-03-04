Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 4 de marzo de 2026 en Vigo:

Jorge Carrillo, hijo de Santiago Carrillo y Carmen Menéndez, en el Club FARO

El economista Jorge Carrillo es el invitado de hoy en el Club FARO. «Luchadoras. Memorias de la esposa y suegra de Santiago Carrillo», es el título de su charla, a la que seguirá un coloquio. Luis Velasco, profesor de Historia en la UVigo, presenta el acto.

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

Octava Semana do Cine Xaponés

Organizado por el departamento de japonés de la EOI de Vigo, el ciclo, de tres días, reivindica el papel de las cineastas niponas. Hoy se proyectan, en VOSE: a las 17.40 horas, «Hikari» (‘Hacia la luz’), de Naomi Kawasa (2017); a las 19.40, «Tsuki wa nobonnu» (‘La luna se levanta’), de Kinuyo Tanaka (1955), y, a las 22.00, «Kimi no iro» (‘Tu color’), de Naoko Yamada (2024).

Multicines Norte (Vía Norte, 22). Varias sesiones. Entradas: 6 euros.

Visitas centradas nas mulleres que viviron no Pazo de Castrelos

Acto que se enmarca na programación do Día Internacional da Muller do 8-M que acolle a cidade.

Xardíns do Pazo de Castrelos, ás 17.00 horas. Gratuíto con reserva previa ben na dirección electrónica museoseduca@vigo.org ou ben no teléfono 616 258531

Conferencia dos arquitectos Jesús Irisarri e Guadalupe Piñer no COAG Vigo

Os dous falarán a modo de relato da súa traxectoria e concepción arquitectónica dos «Cambios tecnolóxicos, a aparición dunha montaña de normativas e a participación de máis axentes no deseño arquitectónico que están a transformar o exercicio da profesión».

A charla «La búsqueda», aberta ao público en xeral, celebrarase ás 18.00 horas no salón de actos da delegación colexial.

Traducción en clave femenina: Elena Ferrante

Ciclo de encuentros en la sede de la Escola Municipal de Artes e Oficios (EMAO). Ponente: María Teresa Sanmarco (Filoloxía da USC); programa musical: Brais González.

Salón de actos de la hemeroteca de la EMAO (García Barbón, 5), a las 19.30 horas. Entrada libre.

Club de lectura

La obra «A madriña», de Nones Araújo, centra hoy el encuentro de Ateneo Atlántico.

Espazo Ateneo (Hernán Cortés, 28), a las 18.30 horas.

Presentación de poemario

La sede del colectivo Évame Oroza acoge hoy la presentación del poemario «Vigo en tres paisajes» (Ed. Elvira), de Manuel Lueiro Rey.

Évame Oroza (Subida á Costa, 5 - Casco Vello Alto), a las 20.00 horas.

Música

Treinta años de historia de la Real Filharmonía de Galicia

Sesión musical bajo el título «Historias de la historia» con un programa sorpresa de la RFG dirigida por el suizo Baldur Brönniman.

Teatro Afundación, 20.00 horas.

«Son muller»

Muestra que poneel foco en el papel de las mujeres que construyen la música en Galicia desde múltiples ámbitos: interpretación, creación, investigación, pedagogía, producción y gestión cultural.

Sede de la Diputación Provincial de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17). En horario de apertura al público. Hasta el 13 de marzo.

Exposiciones

«Espantallos 2012-2025»

Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

En la Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00). Sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»

Muestra del fotógrafo peruano Roberto Huarcaya, que desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de marzo.

«Coiroeste. A Reserva Occidental»

Representa la séptima edición de la Bienal del Cuero que la EMAO organiza desde el año 2013, consolidada ya como referencia obligada en este ámbito de la artesanía. En esta edición, se trabaja la idea de la huella del oficio en el noroeste peninsular, una referencia geográfica consolidada y a la altura de otras más conocidas y reconocidas.

Biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios-EMAO (García Barbón, 5 ). De 19.00 horas a 21.00 horas.

