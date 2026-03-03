Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 3 de marzo de 2026 en Vigo:

VIII Semana do Cine Xaponés

Organizado por el departamento de japonés de la EOI de Vigo, el ciclo, de tres días, reivindica el papel de las cineastas niponas. Hoy se proyectan, en VOSE: a las 17.40 horas, «Kimi no iro» (‘Tu color’), de Naoko Yamada (2024); a las 19.40, «Hikari» (‘Hacia la luz’), de Naomi Kawasa (2017), y, a las 22.00 horas, «Tsuki wa nobonnu» (‘La luna se levanta’), de Kinuyo Tanaka (1955).

Multicines Norte (Vía Norte, 22). Varias sesiones. Entradas: 6 euros.

Actos

8-M: acción por la igualdad

La asociación Érguete organiza un acto reivindicativo que, bajo el título «Siluetas do invisible», quiere poner de manifiesto, mediante la instalación de siluetas de mujeres a tamaño real, la falta de igualdad en los recursos para personas con adicciones, todavía «pensados para hombres». La iniciativa forma parte de su programa de actividades con motivo del 8-M: Día da Muller.

Calle Martínez Garrido (O Calvario), a las 11.30 horas.

Charla sobre arquitectura

«Saíndo do cuarto da costura. Arquitectura con perspectiva de xénero». Participan, María Carreiro, arquitecta, en conversación con Silvia Pérez Freire y Amada Traba. Organiza, Ateneo Atlántico.

Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa), a las 19.30 horas.

Exposición «Son muller»

Muestra que pretende poner el foco en el papel de las mujeres que construyen la música en Galicia desde múltiples ámbitos: interpretación, creación, investigación, pedagogía, producción y gestión cultural.

Sede de la Diputación Provincial de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17). Inauguración, a las 19.00 horas. Hasta el 13 de marzo.

Taller infantil

Actividad gratuita para niños. Esta tarde, elaboración de pulseras creativas.

Espacio Vigo Exporta (CC Vialia-Estación), a las 17.30 horas.

Música

«Entre notas y silencios: mujeres en la música»

Concierto a cargo de alumnado y profesores del Conservatorio Superior de Música (CSM) de Vigo. Dentro del programa «Son muller», con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Sede de la Diputación Provincial en Vigo (Eduardo Chao, 17), a las 19.00 horas.

Exposiciones

«Espantallos 2012-2025»

Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros y ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00). Sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»

Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, el fotógrafo peruano Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de marzo.

«Coiroeste. A Reserva Occidental»

Representa la séptima edición de la Bienal del Cuero que la EMAO organiza desde el año 2013, consolidada ya como referencia obligada en este ámbito de la artesanía. En esta edición, se trabaja la idea de la huella del oficio en el noroeste peninsular, una referencia geográfica consolidada y a la altura de otras más conocidas y reconocidas.

Biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios-EMAO (García Barbón, 5 ). De 19.00 horas a 21.00 horas. Hasta el 27 de marzo.

«Un país ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primer plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Abierta hasta el 17 de mayo.

agenda@farodevigo.es