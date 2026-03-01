¿Qué hacer hoy en las comarcas?
Silleda acoge el estreno de «Historia de una enfermedad rara»
La asociación cultural Vagalume, de la comarca leonesa de El Bierzo, estrenó ayer en Silleda la pieza teatral «Historia de una enfermedad rara», escrita y protagonizada por Iván Ares. La función recoge el día a día del propio Ares, diagnosticado de cefalea en racimos.
Desde este sábado y hasta el 20 de marzo el Pazo de Liñares permite visitar «Converxencias», una exposición colectiva del Grupo Grisalla, conformado por Cajete, Dalia Ponte, Lorem; Lorente, Priegue, Violeta Arisa y José Antonio Fondevila, que además es comisario de esta muestra.
La exposición artística de Antón Sobral en el Museo Municipal Ramón Aller, de Lalín, recibió ayer la visita de un grupo de guardia civiles retirados. Contaron con el mejor guía posible: el propio autor de la treintena de obras colgadas en el centro.
Los alumnos de varios de los centros educativos de A Estrada, junto al Nosa Señora das Dores de Forcarei, participaron en el programa O Recuncho da Lingua de Radio Estrada por el Día de Rosalía.
