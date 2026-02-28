Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 28 de febrero de 2026 en Vigo:

«Vacanal sinfónica»

Un nuevo espectáculo que conmemora el 10º aniversario del grupo con una revisión sinfónica de sus grandes éxitos. Un sorprendente acercamiento de la música orquestal al universo vacuno. Bajo una dirección de escena cuidada, se descubre un mundo insólito que no por divertido y surrealista es menos serio y esplendoroso.

Auditorio del Concello (Praza do rei, 1). A las 20.00 horas. Las entradas de pueden adquirir en taquilla.

Actos

Círculo de bordadoras

Esta quedada mensual en Vigo está planteada como un paréntesis de calma y creación, pensado para quienes buscan un lugar donde bordar en compañía sin las prisas del día a día.

Supralab (Rosalía de Castro, 19). De 11.00 horas a 13.00 horas.

«Todo por hacer»

Proyección del cortometraje documental de Rafael Gil García, arquitecto español que, tras una crisis personal y profesional, decidió dejarlo todo y viajar a África en busca de un sentido. Allí, en Uganda, conectó con una forma de hacer arquitectura más humana y con un impacto real en la vida de las personas.

A Morada (Enrique Xabier Macías, 6). A las 12. 00 horas.

Perder a lingua

Espectáculo de danza y música de Eva Comesaña con creación de vídeo en directo que convierte el lenguaje y el paisaje en una experiencia sinestésica, explorando desde los primeros sonidos de la garganta hasta la celebración colectiva de la identidad gallega.

Sala Ártika (Beiramar, 113). A las 20. 00 horas.

A(y)lan [silencio]

Monólogo performativo que parte de la imagen del niño sirio Aylan, ahogado en el Mediterráneo mientras huía de la guerra con su familia en 2015. La imagen circuló por todo el mundo y cualquiera puede reconocerla. Sin embargo, esta fotografía puede visibilizar muchas más cosas. Alberte Alonso propone una breve pieza documental que revela algunos elementos que se salen del marco de esa imagen y nos obligan a ser exigentes con la información que nos llega con apariencia de verdad.

Teatro Permanente (Abeleira Menendez, 7). A las 12.30 horas.

Música

Taburete

Tras más de un año alejados de los escenarios, Taburete regresa con «El perro que fuma», su nuevo álbum, y una gira que recorre las principales ciudades del país en 2026. Espectáculo renovado en sonido y escenografía, que marca una nueva etapa sin perder la esencia, la energía y el lespíritu festivo de siempre.

Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 21.30 horas.

Oliver Martín

El australiano-español Olivier Martin, quien divide su vida entre Vigo, Londres y Melbourne, presenta un adelanto acústico de su álbum debut, grabado por el ganador del Grammy Matt Lawrence. Con raíces en el rock acústico alternativo y melodías profundamente emotivas, su música explora las intersecciones entre el amor, la identidad y la verdad.

Mondo Club ( Joaquín Loriga, 3). A las 21.00 horas.

La Banda Sabinera-Benditos Malditos

Cuando Sabina descansa, la Banda Sabinera gira con un proyecto propio, un espectáculo original para los amantes de su repertorio, en el que, tras una primera parte en la que los músicos interpretan en directo junto al cantautor temas que ellos mismos han compuesto, grabado o defendido, invitan a varios voluntarios del público a subir al escenario y cantar con ellos su canción favorita.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 21.00 horas.

«A noite dos mortos viventes»

Esta propuesta artística busca crear una experiencia cinematográfica inmersiva que trasciende la simple proyección de una película, convirtiendo cada función en un evento escénico único. La sincronización entre la música sinfónica, las voces en vivo y las imágenes en pantalla requiere una precisión técnica y artística extraordinaria, transformando el cine en una forma de arte multidisciplinar.

Teatro Salesiano (Venezuela, 3). A las 20.30 horas.

