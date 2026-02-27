Qué hacer en las comarcas

Cabeza Quiles presenta su libro en A Estrada

El escritor Fernando Cabeza Quiles presentó ayer en la Casa das Letras de A Estrada su libro Defuntos e santos inocentes, un acto en el que estuvo acompaño por diversas autorides y lectores.

Ruta das Alvarizas de Catasós

La V Ruta das Alvarizas de Catasós, una caminata circular de 16 kilómetros y dificultad media, completa la programación de la Feira Internacional de Apicultura de Lalín (Alvariza 2026). La salida está prevista a las 9.00 horas desde el local social de Catasós, con paso por enclaves como Fraga de Quiroga, Penouzas, Pozo Negro, Puxallos, O Correlo, el río Asneiro, Portocarreiro o A Fervenza. La organización recomienda acudir con calzado y equipamiento adecuados. Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web www.roteirosdelalin.gal.

Domingo 1 de marzo

Concierto de Solistas

El Teatro Principal de A Estrada acoge el Concierto de Solistas de la Banda de Música Municipal, que estará dirigido por Álvaro Varela. Participarán Xián Carbia, Alejandro Cimadevila, y Franciso Javier Morgade, que interpretarán sus piezas con trompeta, saxofón y clarinete, respectivamente. Las invitaciones pueden retirarse en el departamento de Cultura del Concello.

Mañana, a las 20.00 horas

Clase de bonsáis en A Estrada

El club Bonsái A Estrada recibe al maestro Luis Vila González, reconocido a nivel nacional e internacional, que impartirá en el local social su Master Class. El número de plazas son limitadas, y el precio para los no socios, es de 25 euros, mientras que los socios pagarán 20.

Mañana

Charo Valcárcel, en Vinseiro

La escritora estradense Charo Valcárcel presenta su libro Nais en el Centro Cultural de Vinseiro, su parroquia, en un evento que organiza la Asociación de Mullere Rurais da Estrada.

Hoy, a las 19.30 horas

Homenaje a Malusa en el Mome

El Mome de A Estrada acoge esta tarde el homenaje a la karateca estradense Mariluz Barreira, «Malusa», en un acto conjunto entre 3 de las escuelas de lucha locales a esta mujer que fue campeona nacional.

Hoy, a las 20.00 horas