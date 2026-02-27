Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 27 de febrero de 2026 en Vigo:

La doctora en Neurociencia Noelia Sanmartín Veiga, en el Club FARO

«Has venido a vivir. Cómo dejar de lado las metas inalcanzables y volver a lo esencial» es el título de la charla-coloquio que ofrece en el Club FARO Noelia Samartín Veiga, doctora en neurociencia y psicóloga clínica, que desmonta los mitos sobre cómo funciona nuestro sistema nervioso y recuerda que no todos somos iguales

Marco (Príncipe, 54). A las 20. 00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar aforo de 150 personas.

Actos

Drink and Draw

La sesión de este mes estará dedicada al Carnaval. La actividad propone trabajar en torno a la iconografía y los elementos visuales asociados a estas festividades en un formato de dibujo abierto, acompañado de bebida.

Café de Mario (Rúa Caracas, 5). A las 20.00 horas.

«Memorias dun neno labrego»

Adaptación teatral de la famosa novela de Xosé Neira Vilas, programada para conmemorar el décimo aniversario del fallecimiento del autor.

Auditorio Municipal do Concello. A las 20.00 horas.

«1650 formas de evitar la felicidad»

Presentación del libro a cargo de sus autores, Rosendo Cid y Enrique Lista. La obra, parodia de la autoayuda, contiene 1650 aforismos escritos durante un año de intercambio de mails entre Cid y Lista, con un tema para cada mes: sufrimiento, deseo, superación, esperanza, amor, talento, motivación, disciplina, entusiasmo, flexibilidad, éxito y... felicidad.

Apo’strophe Sala de Arte (Praza Francisco Fernández del Riego, 0). A las 19.00 horas.

«Una familia de embrujo»

Sesión de cuentacuentos conducida por su autora, Valeria Mereder. La actividad forma parte de la programación para público infantil y es de carácter gratuito.

Patapum (Rúa de Alfonso X o Sabio, 5). A las 18.00 horas.

«Tras os montes»

Presentación del fotolibro de Javier Teniente. La sesión ofrecerá una introducción al proyecto editorial y al trabajo fotográfico que articula esta publicación sobre zonas rurales y sus escasos habitantes, en la que el fotógrafo vigués captura el abandono y la soledad.

MARCO. A las 19.00 horas.

«De novo gaiteiro»

Xoán Estevez Vila, músico, docente, investigador y compositor con una amplia trayectoria vinculada a la música gallega, presenta su última obra, en la que recopila más de cuarenta años de creación compositiva para gaita gallega.

Escola Municipal de Artes e Oficios. A las 19.00 horas.

«Toni, en famille»

Nueva sesión del ciclo Ciné-Débat de la Alianza Francesa. La propuesta combina cine y coloquio, generando un espacio de diálogo tras el visionado. La actividad está dirigida a adolescentes a partir de 13 años y a público adulto.

Alianza Francesa (Rúa República Argentina, 22). A las 19.00 horas.

Contos Dakí: Celso Fernández Sanmartín

El ciclo invita a narradores y narradoras de prestigio del ámbito gallego e internacional a compartir historias de la tradición oral y la vida cotidiana.

Biblioteca Xosé Neira Vilas. A las 19.30 horas.

Música

Carmen Rosende

Un actuación musical que combina el jazz con toques de soul. Con la voz potente y emotiva de Carmen Rosende como centro, ofrece una experiencia intensa, vibrante y pensada también para bailar.

Centro Comercial Vialia. A las 19.30 horas.

Pedrá (Tributo a Extremoduro)

La banda tributo interpretará una selección de temas emblemáticos del repertorio de la formación extremeña.

La Fábrica de Chocolate (Calle de Rogelio Abalde 22). A las 20.00 horas.

Jodie Cash

Un concierto de música americana y rock con raíces en el country sureño. Con una voz intensa y personal, la actuación propone un directo marcado por la autenticidad y la cercanía con el público.

La Pecera (Rúa de Pizarro, 35). A las 21.00 horas.

Hey Kid

Un concierto de pop emocional que conecta con el público a través de letras íntimas y melodías coreables.

Sala Rouge (Rúa de Pontevedra, 4). A las 21.00 horas.

