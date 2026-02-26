Baiona celebra la Fiesta de la Arribada 2026 con barcos desde Vigo, Cangas y Panxón: estos son los precios y horarios

Baiona celebra este fin de semana la Fiesta de la Arribada 2026. La celebración presume de un extenso programa de actividades y reunirá a miles de personas por las calles de la villa. Y este año también se podrá llegar en barco desde Vigo, Cangas y Panxón el sábado 28 y el domingo 29 de febrero.

Con motivo de la celebración de la XXX edición de la Festa da Arribada, la naviera Mar de Ons pondrá en marcha un año más su servicio especial de transporte marítimo dentro de la ría de Vigo. Ofrecerá múltiples horarios durante el sábado y el domingo en Vigo, Cangas y Panxón hacia y desde Baiona.

«Garantiza un acceso cómodo y eficiente a esta fiesta histórica, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Asimismo, se dispone de un servicio nocturno especial el sábado a las 00:45 horas para el regreso desde Baiona a Cangas y Vigo», destaca la empresa en un comunicado oficial.

Barcos a la Arribada de Baiona 2026 Sábado 28 de febrero Salidas desde Cangas: 10.15, 11.45, 15.00 y 19.15 horas Salidas desde Vigo: 10.45, 12.15, 15.30 y 18.45 horas. Salidas desde Baiona: 19.45, 20.15, 22.30 y 00.45 horas. Salidas desde Panxón: cada hora desde las 12.00 hasta las 23.00 horas. Salidas desde Baiona (a Panxón): cada hora desdde las 12.30 a las 23.30 horas. Domingo 1 de marzo Salidas desde Cangas: 10.15, 11.45 y 15.00 horas. Salidas desde Vigo: 10.45, 12.15 y 15.30 horas. Salidas desde Panxón: cada hora desde las 12.00 hasta las 20.00 horas. Salidas desde Baiona (a Panxón): cada hora desdde las 12.30 a las 20.30 horas.

Los billetes de ida y vuelta tendrán un precio de 10,50 euros para adultos y 7,00 euros para niños de 4 a 12 años desde Vigo y Cangas. Desde Panxón, el coste será de 7,50 euros para adultos y 5,50 euros para niños. Los menores de hasta 3 años viajarán de forma gratuita en todos los trayectos.

La venta de billetes ya está en marcha a través de la web de Mar de Ons (www.mardeons.com).

Programa de la Arribada de Baiona 2026

Viernes 27 de marzo

12.00 h. Iglesia Santa María de Baiona. Misa solemne cantada por la Coral Polifónica Baiona La Real y ofrenda de Coronas ante la Cruz de Evangelización de América.

13.00 h. Capitanía Marítima. Muestra «Inventio Mundi». Galicia en los viajes transoceánicos. Siglos XV-XVIII.

La Fiesta de la Arribada se celebrará este año los días 28 de febrero y 1 y 2 de marzo. / Jesús Figueirido

16.00 - 20.00 h. Parque de la Palma. Animación con juegos populares gallegos, parque con castillo medieval y barco pirata con escalada, piscina de bolas, caza del tesoro, tiro con arco o photocall; parque aventura y atracciones medievales (el sábado y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas).

17.00 h. Jardines Casa de la Navegación. Inauguración de la Placa Cristóbal García Sarmiento donada al Ayuntamiento de Baiona por parte de la Real Sociedad Palósfila Pinzoniana en el 50 Aniversario del Hermanamiento entre ambos municipios, acompañados por el grupo de música Gaeloc.

17.30 h. Jardines Casa de la Navegación. Teatro infantil «Las Astrolocas» a cargo de Sargantanas.

17.30 h. Parque de la Palma. Pasacalles de los «Gigantes Morunos» a cargo de de Saltinpunquis.

17.45 h. Parque de la Palma. Espectáculo medieval de marionetas de hilo «El Carro Errante», de Toni Dimondi.

18.00 h. Hall del Ayuntamiento. Inauguración de la exposición «La gamela del mar de Baiona». Colección Anxo Rodríguez Lemos (cronista oficial de Baiona).

19.00 h. Casa de la Navegación de Baiona. Musealización de la placa de bronce del IV aniversario del lugar de reparación de la carabela La Pinta donada por Antonio González Ramos.

19.15 h. Alameda Carabela Pinta. Pasacalles de música medieval del grupo Gaeloc y danza medieval a cargo de Las Sargantanas.

20.00 h. Plaza del Buen Almuerzo (Santa Liberata). Pasacalles «Gigantes Morunos», a cargo de Saltinpunqui.

20.30 - 21.00 h. Playa de A Ribeira. Espectáculo mágico de fuego y pirotecnia «Fuerza Ígnea», de Asacocirco. Malabarismo, danzas y acrobacias transportarán al público al misterioso mundo del fuego.

21.00 h. Plaza del Buen Almuerzo (Santa Liberata). Pasacalles de música medieval acargo del grupo Gaeloc.

21.45 h. Alameda Carabela Pinta. Pasacalles «Los Monstruos» a cargo de Saltinpunqui.

22.15 - 23.00 h. Alameda Carabela Pinta. Pasacalles batucada «Lenha Verde». Recorrerán el recinto del mercado con sus timbales, dobladas, cortadores, repiques, cajas y fondos, acompañados de «Las Faunas» de Las Sargantanas.

00.00 h. Fin del Real Mercado Medieval.

Sábado 28 de marzo

10.00 h. Los cañones de la Fortaleza anuncian el comienzo del Real Mercado: Asentamiento de mercaderes y artesanos llegados de todos los rincones do Reino.

11.00 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles de «Las Hadas» de Las Sargantanas y del grupo de música medieval Gaeloc.

11.15 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles de los «Bufones y sus K-Charros» de la compañía El Niño Lápiz.

12.00 h. Plaza del Ayuntamiento: Recepción de autoridades e invitados. Salida en comitiva acompañados de la Banda de Música de Baiona hasta el paseo Pinzón.

12.10 h. Playa de A Ribeira: Demostración de Tiro con Arco a cargo del Club Meigarco.

12.15 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «El retrato de la Reina Isabel» de la compañía Saltinpunqui.

12.20 h. Paseo Pinzón: Acto conmemorativo del 533 Aniversario de la Arribada. Intervención de autoridades. Ofrenda de coronas. Interpretación de Himnos.

12.25 h. Parque de la Palma: Espectáculo medieval de marionetas de hilo «El Carro Errante» de Toni Dimondi.

13.00 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «El Gran Elefante y los seres fantásticos» (ogros y demonios) a cargo de la compañía El Niño Lápiz.

13.10 h. Jardines Casa da Navegación: Espectáculo medieval de aéreos «Memoria de las Anjanas» a cargo de Las Sargantanas.

13.15 h. Playa de A Ribeira: Combate de Esgrima Medieval: Representación teatral de duelos con espadas a cargo de la Sala Viguesa de Esgrima Antigua.

13.20 h. Plaza del Buen Almuerzo (Santa Liberata): Pasacalles de música medieval a cargo del grupo Gaeloc.

13.30 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «El retrato de la Reina Isabel» de la Compañía Saltinpunqui.

16.15 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «Los Reyes Católicos Gigantes» de la Compañía Saltinpunqui.

16.45 h. Parque de la Palma: Pasacalles de música medieval a cargo del grupo Galeoc.

16.50 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «Tropas de Asedio con su catapulta» a cargo de la compañía El Niño Lápiz.

17.00 h. Playa de A Ribeira: Gran Torneo Medieval: Justa, Tiro de venablos y Derribo de estafermo a cargo de Hípica Celta.

17.15 h. Jardines de la Casa de la Navegación (entrada por la calle Conde): Teatro infantil «El diente sucio del trasgo» a cargo de Las Sargantanas.

17.30 h. Parque de la Palma: Espectáculo medieval de marionetas de hilo «El Carro Errante» de Toni Dimondi.

18.15 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «Los Reyes Católicos Gigantes» de la Compañía Saltinpunqui.

18.30 h. Plaza del Ayuntamiento: Exhibición de esgrima antigua y artes marciales históricas europeas. Explicación de armamento y clases.

18.45 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «Los Gigantes y la Bola» de la compañía El Niño Lápiz, asombrarán a los viandantes con sus zancos y bufones, acompañados de la música medieval del grupo Gaeloc.

19.00 h. Capilla de la Misericordia: Concierto «Lulavai». Voces y arpas celtas con música tradicional de autor y de otras partes del mundo.

19.30 h. Jardines de la Casa de la Navegación (entrada por la calle Conde): Espectáculo aéreo y de fuego «Tierra de Fires» a cargo de Las Sargantanas.

20.00 h. Playa de A Ribeira: Representación teatral «Arribada del Descubrimiento». Dramaturgia: Avelino Sierra, Dirección: Mónica Sueiro. Espectáculo pirotécnico.

20.40 h. Zona Ribeira-Gastro: Pasacalles de música medieval a cargo del grupo Gaeloc.

21.30 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «El Gran Elefante» y sus seres fantásticos (ogros y demonios) recorrerán el mercado a cargo de la compañía El Niño Lápiz.

22.00 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «Cencerrada Decrépita» a cargo de Saltinpunqui.

22.30 - 23-30 h. Alameda Carabela Pinta: La batucada «Lenha Verde» recorrerá el recinto del mercado con sus timbales, dobladas, cortadores, repiques, cajas y fondos, acompañada de las Faunas de Las Sarantanas.

00.00 h. Final del Real Mercado Medieval.

Domingo 1 de marzo

10.00 h. Los cañones de la Fortaleza anuncian el comienzo del Real Mercado: Asentamiento de mercaderes y artesanos llegados de todos los rincones do Reino.

11.20 h. Parque de la Palma: Espectáculo medieval de marionetas de hilo «El Carro Errante» de Toni Dimondi.

12.00 h. Entrada a la Fortaleza de Monterreal: Gran Desfile Medieval con la participación de todos los grupos musicales que actuarán en el Real mercado medieval de la Arribada 2026.

Miles de personas reviven la Arribada de Baiona / Marta G. Brea

12.20 h. Playa de A Ribeira: Combate de Esgrima Medieval: Representación teatral de duelos con espadas a cargo de la Sala Viguesa de Esgrima Antiga.

13.10 h. Convento de las madres Dominicas: Concierto de música antigua a cargo del trío «Cuerdas Atlánticas».

13.15 h. Playa de A Ribeira: Demostración de Tiro con Arco a cargo del Club Meigarco.

15.30 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles de «Gigantes Rojos» a cargo de Saltinpunqui.

16.00 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «Tropas de Asedio con su catapulta» a cargo de la compañía El Niño Lápiz.

16.15 h. Plaza del Buen Almuerzo (Santa Liberata): Pasacalles músicas medievales a cargo del grupo Gaeloc.

16.30 h. Playa de A Ribeira: Gran Torneo Medieval: Justa, Tiro de venablos y Derribo de estafermo a cargo de Hípica Celta.

16.45 h. Jardines de la Casa de la Navegación (entrada por la calle Conde): Espectáculo medieval de aéreos «Memoria de las Anjanas» a cargo de Las Sargantanas.

17.00 h. Plaza de Santa Liberata: Espectáculo medieval de marionetas de hilo «El Carro Errante» de Toni Dimondi.

17.30 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles de «Gigantes Rojos» a cargo de Saltinpunqui.

18.00 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «El Gran Elefante» con sus seres fantásticos (ogros y demonios), recorrerán el mercado a cargo de la compañía El Niño Lápiz.

18.10 h. Zona Ribeira-Gastro: Pasacalles de música medieval a cargo del grupo Gaeloc.

18.30 h. Playa de A Ribeira: Representación teatral «Arribada del Descubrimento». Dramaturgia: Avelino Sierra, Dirección: Mónica Sueiro.

19.00 h. Jardines de la Casa de la Navegación (entrada por la calle Conde): Espectáculo aéreo y de fuego «Tierra de Fires» a cargo de Las Sargantanas.

19.45 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «Los Mounstros» a cargo de Saltinpunqui.

20.30 h. Plaza del Buen Almuerzo (Santa Liberata): Pasacalles «Los Gigantes y la Bola» de la compañía El Niño Lápiz, asombrarán a los viandantes con sus zancos y bufones, acompañados de la música medieval do grupo Gaeloc.

21.15 h. Alameda Carabela Pinta: Batucada «Lenha Verde» y «Los Faunos» de Las Sargantanas, recorrerán el recinto de la fiesta como clausura a la Fiesta de la Arribada.

22.00 h. Fin del Real Mercado y de la Fiesta de la Arribada.