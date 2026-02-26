Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 26 de febrero de 2026 en Vigo:

Luz Casal llega a Vigo con «Me voy a permitir»

La artista presenta su último disco, el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera, en el que se concede el antojo de mostrar diez caras, tantas como canciones. Este nuevo espectáculo es un puente entre pasado y futuro y certifica su doble condición de compositora e intérprete.

En el Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20. 30 horas.

Actos

Arquitectura parroquial

El Instituto de Estudios Vigueses presenta el libro "Arquitectura parroquial y urbanismo de Vigo. Siglo XX", de Marta Vilas.

En el Colegio Oficial de Arquitectos (Doctor Cadaval, 5). A las 19. 30 horas.

Café por la igualdad

Una de las actividades principales conmemorativas del 8-M, "Cómo ser mujer, madre y empresaria sin morir en el intento", con María García Álvarez, gerente de Makari Peletería. Esta actividad forma parte del compromiso del Movimiento Ciudadano de Vigo por la Igualdad.

En la cafetería del MARCO (Príncipe, 54). A las 19.00 horas.

Cine de montaña y aventura

El festival presenta los mejores documentales de montaña, naturaleza y aventura, convirtiéndose en un punto de encuentro para la comunidad montañera y amante del cine, permitiéndoles inspirarse y descubrir nuevos proyectos. Hoy se proeyctan «Into Altai», «Ephemeral« y «K2 Mon Amour».

En el Auditorio Municipal del Concello (Praza do Rei, 1 ). A las 20. 00 horas.

30 poemas entrelazados

Recital de poesía de Isabel García Uría con música de Víctor Movilla.

En Apo’strophe Sala de Arte ( Francisco Fernández del Riego, 0). A las 19. 30 horas.

«As portas condenadas»

Presentación del libro de Jorge Emilio Bóveda. La única magia en la vida de Eleusis es su nombre, que también es falso. Su existencia transcurre tristemente en el pequeño mundo de una Auria monótona y gris, entre frías relaciones familiares, y pocas perspectivas de futuro. Hasta que una llamada enigmática introduce en su vida un matiz cada vez mayor de incertidumbre, y quizás esperanza.

En RioLagares (Falperra, 16). A las 19. 30 horas.

Taller para mayores

Juegos de mesa organizados en colaboración con la Fundación Grandes Amigos,

En el C..C. Vialia. A las 17.00 horas.

Jornadas y muestras de teatro de los años 70

Conferencia de Dolores Miloro Costas. Mientras en España la dictadura militar franquista limitaba la libertad de expresión e intervenía en los procesos creativos, especialmente en el teatro, una nueva generación dedicada al teatro ganaba espacio, desviándose del camino trazado por el teatro comercial. Esta nueva concepción escénica se topó con múltiples obstáculos, como la censura, a los que se sumaban la precariedad y la falta de recursos materiales.

En la Facultad de Comercio (Torrecedeira). A las 11.00 horas.

Música

Anastasia Coope

Combina talento musical, pintura y folk, destacando por su voz de barítono que envuelve al público. Mediante técnicas de grabación por capas, crea extensos coros que se arremolinan y flotan sobre su música, con un efecto etéreo y espectral.

En Mondo Club (Joaquín Lóriga, 3). A las 21.00 horas. Para mayores de 18 años.

Océano Eskizo

El nuevo proyecto de Johnny Rotring, el legendario líder de Radio Océano, reúne a otros músicos con una larga trayectoria. Junto al álter ego musical del periodista Xosé Manuel Pereiro se encuentra el guitarrista Pedro Granell, el batería Luis Jarri en la batería y Beni González-Dans con el bajo.

En La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22). A las 21. 30 horas.

Restos de stock

Mezcla de comedia con música creada al momento, lo que implica que el desarrollo de la función depende mucho de la interacción y de lo que surja en el escenario esa noche concreta.

En el Pub Ícaro ( Pintor Colmeiro, 3). A las 21. 30 horas. Entradas a 10 euros.

«DSYPL»

Demasiadas Sombras y Pocas Luces. Este grupo vigués, formado por Alberto Malleiro, Cibran Santomé y Luis Suarez ‘Deker’, lleva desde principios de 2015 haciendo versiones de éxitos de pop y Latin-pop.

En La Posada ( Praza de Compostela, 19). A las 23.00 horas.

