Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 25 de febrero de 2026 en Vigo:

Soraya Romero Hernández presenta su segunda novela en el Club FARO

La periodista y escritora Soraya Romero Hernández, invitada de hoy en el Club FARO, ofrecerá la charla «Demasiado ayer. Una novela que demuestra cómo el pasado nunca pasa del todo». El acto, al que seguirá un coloquio con los asistentes, estará presentado por la periodista Carolina Neira Feans.

MARCO (Príncipe 54). A las 20. 00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo (150 personas).

Actos

CinemAteneo

Presentación de los cortometrajes «Plumas» y «Réxime», de Bea Saiáns, y «A cámara subversiva: filmando a muller no parto», de Adriana Páramo. En el acto participarán las directoras. Presentado por Mariana Carballa.

Café Vitruvia (Reconquista, 7). A las 19.30 horas.

«A fala de Vigo»

Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, la biblioteca organiza un encuentro con Xosé Henrique Costas González, reconocido filólogo, sociolingüista y profesor de la Universidade de Vigo, para profundizar en nuestra propia lengua a partir de su libro A fala de Vigo. En esta actividad te invitamos a descubrir la riqueza y diversidad de la lengua gallega de las parroquias de Vigo, una lengua viva que forma parte esencial de la identidad de la ciudad y su entorno.

Biblioteca Juan Compañel (Joaquín Yáñez, 6). A las 20.30 horas.

MeetingLadies

Estos encuentros buscan conectar a mujeres apasionadas por el mundo del diseño y la creatividad (no es necesario tener un perfil profesional). A través de citas rápidas, podrán conocerse para crear vínculos profesionales, amistad o simplemente tener a alguien con quien hablar.

Magia en la Manga ( Ferrería, 11). A las 18. 30 horas.

Cine de montaña y aventura

El festival proyectará los mejores documentales de montaña, naturaleza y aventura, convirtiéndose en un punto de encuentro para la comunidad montañera y amante del cine, permitiéndoles inspirarse y descubrir nuevos proyectos. La programación de hoy: «Bhagirathi III», «Dear Superhero» e «L’Escalade du Futur».

Auditorio do Concello (Praza do Rei, 1 ). A las 20.00 horas.

Micro abierto

Noche de comedia, risas, tacos y cerveza. Oportunidad para disfrutar del formato open mic, donde tanto cómicos profesionales como aficionados pueden probar su material.

Bendito Nopal ( Luis Taboada,6). A las 21.00 horas.

Música

Philharmonisches Streichquintett Berlin

El grupo musical alemán interpretará obras de Wolfgang Amadeus Mozart y Antonín Dvorák. Este concierto es el segundo de los siete programados en la Temporada de Abonos de Música Clásica durante el primer semestre del año.

Auditorio Afundación ( Policarpo Sanz, 13). A las 20.00 horas.

Pleito e Igb

Los proyectos solistas de Alba y Nacho, respectivamente, presentan un álbum. Pleito’s, «Los colores de las piedras», donde el saxofón es el protagonista. A través de arpegios creados con respiración circular, loops, efectos, elementos de percusión tradicional canaria y la voz de Alba, se crea una atmósfera hipnótica con una intensa carga emocional. Igb presenta «La Umbría», el segundo trabajo del proyecto. Aquí la guitarra es el instrumento principal, que con la ayuda de drones, paisajes sonoros y proyecciones sienta las bases para otro viaje introspectivo.

La Pecera (Pizarro, 35). A las 21. 30 horas.

Festival nas Ondas

Un programa compuesto por 52 actividades de acceso gratuito hasta completar aforo. El festival incluye conciertos, talleres, clases magistrales, conferencias y propuestas divulgativas que abarcan diferentes estilos, épocas y lenguajes artísticos. Hoy actúa el clarinetista Anton Dressler, dentro de la 6th International Clarinet Week CSM Vigo 2026.

Vitruvia Café ( Reconquista, 7). A las 20. 00 horas.

agenda@farodevigo.es