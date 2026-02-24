Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 24 de febrero de 2026 en Vigo:

Exposición «Un país ilustrado»

El proyecto expositivo pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia, trayendo a primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.

Actos

«Trasalba»

Presentación del número 2 de la revista «Trasalba», editada por la Fundación Otero Pedrayo. El acto contará con la presencia de Xosé Antonio López Silva, miembro del consejo editorial de la revista, y Xosé Manuel Sotullo, director de la Fundación Penzol.

Casa Galega da Cultura ( Praza da Princesa, 2). A las 19. 30 horas.

«Cine de montaña e aventura»

El Club Montañeros Celtas trae la séptima edición del Festival de Cine de Montaña y Aventura, que se celebra desde hoy y hasta el 26 de febrero. Durante tres días, proyectará los mejores documentales de montaña, naturaleza y aventura, convirtiéndose en un punto de encuentro para la comunidad montañera y amante del cine, permitiéndoles inspirarse y descubrir nuevos proyectos. La programación de este martes será «Roia», «Eternal Solo», «Cantos y flores» y «Un printemps au Mont Blanc».

uditorio Municipal del Concello (Praza do Rei, 1). A las 20.00 horas.

«Animales marinos»

Actividad para niños de 3 a 12 años. Necesaria inscripción previa el mismo día a partir de las 16.30 horas en el punto de información.

Centro Comercial Vialia. A las 17.30 horas.

Jornada de puertas abiertas A Semente

Iniciativa social sin ánimo de lucro con seis centros educativos repartidos por la geografía gallega que se centra en garantizar la supervivencia de la lengua en las generaciones más jóvenes.

A Semente (Doutor Corbal, 102). A las 18.00 horas.

Música

«Festival nas Ondas»

El festival incluye conciertos, talleres, clases magistrales, conferencias y propuestas didácticas que abarcan diferentes estilos, épocas y lenguajes artísticos. Hoy, la actuación será: Explurat –Lugares comunes 20 años después. Manuel Morales (flauta) y Ahmed Dickinson Cárdenas (guitarra).

Auditorio Martín Códax (Manuel Olivié, 23). A las 20.00 horas.

Exposiciones

«Compartir é vivir»

Una ambiciosa propuesta que reúne a 15 artistas de seis nacionalidades para abordar, desde la creación contemporánea, las grietas de la desigualdad y la urgencia de erradicar la violencia de género. Las obras no solo reniegan de la agresión, sino que proponen el afecto y la no violencia como únicos pilares posibles para una sociedad funcional. Bajo un posicionamiento feminista y crítico, la exposición aspira a la transformación del «yo» para mejorar el mundo común.

Sala Maruja Mallo de la sede viguesa de la Deputación de Pontevedra (Eduardo Chao, 17). De lunes a viernes, de 9.00 horas a 20.30 horas. Hasta el 27 de marzo.

«Noiroeste. A Reserva Occidental»

Representa la séptima edición de la Bienal del Cuero que la EMAO organiza desde el año 2013, consolidada ya como referencia obligada en este ámbito de la artesanía. En esta edición, se trabaja la idea de la huella del oficio en el noroeste peninsular, una referencia geográfica consolidada y a la altura de otras más conocidas y reconocidas.

Biblioteca de la EMAO (García Barbón, 5 ). De 19.00 horas a 21.00 horas. Hasta el 27 de marzo.

«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»

Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de marzo.

«Espantallo»

Inauguración del proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15). A las 19.00 horas.

agenda@farodevigo.es