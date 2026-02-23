María José Rubio en el Club Faro

María José Rubio, historiadora; escritora; Académica de la Real Academia de Ciencias Históricas y Bellas Artes de Toledo, es la invitada de hoy. «La Marquesa y Bonaparte. Amor, poder y geopolítica en el Madrid de Napoleón», es el título de la conferencia que dará.

En el MARCO (Príncipe 54). A las 20. 00 horas. Acceso preferente para susciptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

Filme sorpresa

Cerramos febrero con una película estadounidense basada en la biografía del director, con una banda sonora extraordinaria y un elenco de actores muy unido, que intenta reconciliar las diferentes sociedades presentes en el país: las más adultas y conservadoras, pero también las más jóvenes y vitales en la búsqueda de experiencias. Una reflexión también sobre el arte, la crítica y el trabajo periodístico. Como siempre, puedes retirarte en los primeros 15 minutos y recuperar tu dinero.

En Auditorio Municipal del Concello (Praza do Rei, 1 ). A las 20.30 horas.

«Liñas discontinuas»

Presentación del filme y coloquio con el diractor Anxos Fazáns y el actor Adam Prieto.

En Auditorio Municipal del Concello (Praza do Rei, 1 ). A las 20.30 horas.

Exposiciones

«Noiroeste. A Reserva Occidental»

Representa la séptima edición de la Bienal del Cuero que la EMAO organiza desde el año 2013, consolidada ya como referencia obligada en este ámbito de la artesanía. En esta edición, se trabaja la idea de la huella del oficio en el noroeste peninsular, una referencia geográfica consolidada y a la altura de otras más conocidas y reconocidas.

En la Biblioteca de la EMAO (García Barbón, 5 ). De 19.00 horas a 21.00 horas. Hasta el 27 de marzo.

«Explorar la Tierra: Un viaje con Verne y las Geociencias»

Coincidiendo con el aniversario de la efeméride de la visita a la ría de Vigo en 1868 del submarino Nautilus del capitán Nemo en la novela «20.000 mil leguas de viaje submarino» de Jules Verne. La exposición está organizada por Conexión Geociencias para un Planeta Sostenible del CSIC y estará en Vigo por iniciativa del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC) en colaboración con la Sociedad Jules Verne de Vigo (SJVV) y bajo el cobijo de dicho centro comercial, que está gestionado por la Zona Franca de Vigo.

En el Centro de Ocio A Laxe. Hasta el 12 de marzo.

«As nosas raíces»

Delmi Galeano pinta desde la raíz y desde la herida. Su arte nace del recuerdo de su tierra y de los caminos que la trajeron hasta aquí. En cada color habitan nuestras raíces latinoamericanas, aquellas que no se pierden aunque el cuerpo migre. A través de la pintura, rinde homenaje a la Madre Tierra, a las abuelas y a las costumbres que nos sustentan. Defiende que somos naturaleza viva y que crear es también una forma de cuidar.

A Morada ( Enrique Xabier Macías, 6). De lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a las 21.00 horas.

