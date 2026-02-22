Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda cultural y de ocio para el domingo 22 de febrero en Vigo

Escena de la obra «Tá»

Malena Álvarez

VigoCultura: «Tá»

TÁ es una obra de danza-teatro donde el realismo mágico cobra vida en un bosque en el cual se naturaliza lo irreal o extraño cómo algo común. Sus dos personajes; peculiares, divertidos y sensibles desarrollarán una relación de amistad basada en el crecimiento emocional a través del juego. Al final del espectáculo se invitará a las niñas y a los niños a bailar.

Actos

Acto día de Rosalía

Actuará el grupo de gaitas de la asociación y habrá una lectura pública de textos de Rosalía de Castro.

  • En el antiguo centro de salud de Teis ( Enrique Lorenzo, 56). A las 12. 00 horas.

Concurso de tapas veganas

El concurso pone el foco en la creatividad culinaria aplicada a ingredientes de origen vegetal, transformando el espacio del centro social en un punto de encuentro para vecinos. No hay grandes pretensiones detrás, sino más bien un interés por compartir platos y fomentar la cultura local.

  • Centro social A Nubeira (Pizarro, 6). A las 14.00 horas.

Retro Galicia

Un evento para todos los públicos donde podrás disfrutar de varias exposiciones de coches y motos clásicas, zona de compra-venta entre particulares, parking de coches clásicos para aficionados, stands de recambios, accesorios, regalos y mucho más.

  • En el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI, Aeropuerto, 772). Abre a las 10.00 horas. Entrada 7 euros.

«En busca dos edificios perdidos»

Dentro de los programas de divulgación de la Fortaleza de O Castro, se desarrolla una actividad dirigida a familias con niños de 5 a 12 años con el fin de que se acerquen de forma participativa y lúdica a la historia de la fortaleza.

  • En la Fortaleza de O Castro (Paseo Rosalía de Castro, 5). De 11.00 a 12.30 horas.

«Un paseo polo mar»

Una actividad temática dirigida a familias con menores de 8 años o más. Darán un pasaeo por las salas del museo para explorar la historia marinera de Galicia.

  • En el Museo del Mar (Avda. Atlántida, 16). A las 17. 30 horas.

«Baixo os nosos pés»

Una actividad dirigida a familias con niños y niñas mayores de 8 años. Se podrán adentrar en el subsuelo de la ciudad y descrubrir la única salina romana de evaporación solar musealizada de todo el imperio romano.

  • En el Centro Arqueológico del arenal «Salinae» ( Rosalía de Castro, 21). A las 11.30 horas y 12. 30 horas.

«Misterio na Vila Romana de Toralla»

Una actividad dirigida a familias con niños y niñas mayores de 8 años. Podrán conocer los secretos de l pasado.

  • En la Villa Romana de Toralla . A las 12. 30 horas.

Teatro

XXVIII Certame Internacional de Regueifas

El XXVIII Concurso Internacional de Regueifas del Centro Cultural Valadares ofrece cuatro espectáculos diferentes, pero caracterizados por el uso que hacen del buen humor, del ingenio y también de la improvisación. En esta jornada se proyectará el corto Regueifando con pracer y Ao son da nova regueifa. Destués uno de los directores, Manolo Maseda dará un coloquio.

  • Auditorio CVC Valladares (Camiño do Pedregal, 6). A las 18. 00 horas.

Exposiciones

«Non só máscaras has de levar»

Representa la séptima edición de la Bienal del Cuero que la EMAO organiza desde el año 2013, consolidada ya como referencia obligada en este ámbito de la artesanía. En esta edición, se trabaja la idea de la huella del oficio en el noroeste peninsular, una referencia geográfica consolidada y a la altura de otras más conocidas y reconocidas.

  • En la Biblioteca de la EMAO (García Barbón, 5 ). De 19.00 horas a 21.00 horas. Hasta el 27 de marzo.

«Un País Ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.

  • MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas.Domingos, de 11.00 a 14.30 horas.. Hasta el 17 de mayo.

agenda@farodevigo.es

