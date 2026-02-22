¿Qué hacer hoy en las comarcas?

Un grupo de 45 peregrinos procedentes de el concello coruñés de Vedra hizo este sábado una parada en A Estrada dentro de la ruta del Camiño Ignacio Taverneiro, en el tramo Quireza-A Estrada. A las 16.00 horas los integrantes de la comitiva se detuvieron ante la casa consistorial, en la Praza da Constitución, donde posaron para una fotografía antes de retomar el camino. Tras la breve parada, el grupo emprendió de nuevo rumbo hacia Santiago de Compostela para continuar con la etapa prevista.

Bingo en Callobre

La parroquia estradense de Callobre acoge el próximo domingo 1 de marzo su segunda edición del Bingo, en el que sortearán gvarios premios, como una televisión de 65 pulgadas, unpack de viage, una aspiradora o un vale de mantenimiento para vehículos. El evento está organizado por la comisión de fiestas y contará con cantina abierta y pinchos

Domingo 1 de marzo, a las 17.00 horas.

Concierto tributo en el Principal

El Teatro Principal de A Estrada acoge un tributo a Rosalía de Castro y José Afonso con Iria Estévez y Cantos D’Aqui.

Domingo 1 de marzo, a las 20.00 horas