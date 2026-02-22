¿Qué hacer hoy en las comarcas?
Un grupo de 45 peregrinos procedentes de el concello coruñés de Vedra hizo este sábado una parada en A Estrada dentro de la ruta del Camiño Ignacio Taverneiro, en el tramo Quireza-A Estrada. A las 16.00 horas los integrantes de la comitiva se detuvieron ante la casa consistorial, en la Praza da Constitución, donde posaron para una fotografía antes de retomar el camino. Tras la breve parada, el grupo emprendió de nuevo rumbo hacia Santiago de Compostela para continuar con la etapa prevista.
Bingo en Callobre
La parroquia estradense de Callobre acoge el próximo domingo 1 de marzo su segunda edición del Bingo, en el que sortearán gvarios premios, como una televisión de 65 pulgadas, unpack de viage, una aspiradora o un vale de mantenimiento para vehículos. El evento está organizado por la comisión de fiestas y contará con cantina abierta y pinchos
Domingo 1 de marzo, a las 17.00 horas.
Concierto tributo en el Principal
El Teatro Principal de A Estrada acoge un tributo a Rosalía de Castro y José Afonso con Iria Estévez y Cantos D’Aqui.
Domingo 1 de marzo, a las 20.00 horas
- El Concello debe pagar a la familia del bombero fallecido en Vigo porque asumió responsabilidades superiores a su cargo
- Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
- Herido grave en Vigo tras ser atropellado por un bus de Vitrasa en Pizarro
- «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
- Arrancan los Trenes Turísticos de Galicia con 13 rutas en 2026: «Olvídate del coche y disfruta»
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Retales Lidia: la historia de una emprendedora viguesa que abrió su tienda en 1971 y hoy es un negocio familiar
- Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos