Queima do Meco

A primera hora de la tarde el centro acogerá un espectáculo de fuego, que dará paso a partir de las 19:00 horas a la clásica Queima do Meco en la Porta do Sol. Este es uno de los actos que tuvieron que ser suspendidos para su fecha inicial, el pasado martes 17. La polémica figura en la que se escenifica el enfrentamiento político por convertir Balaídos en sede del Mundial 2030 finalmente sí arderá.

Porta do Sol. A partir de las 18.00 horas.

Actos

Creciendo juntos

Una sesión centrada en la salud infantil y dirigida a las familias. Con la participación de profesionales de odontiopediatría. Participará la doctora Raquel Gómez y el doctor Jorge Fernández.

Centro Comercial camelias (Praza América, 1 ). A las 17.00 horas.

«Vigo le a Verne»

Se realizará una lectura pública del octavo capítulo de la gran novela de Verne, «20.000 leguas de viaje submarino». Este octavo capítulo, titulado «La bahía de Vigo», narra la entrada del submarino Nautilus, comandado por el capitán Nemo, en la ría para abastecerse de oro y otras riquezas procedentes de los galeones hundidos en el estrecho de Rande durante la batalla de 1702.

Paseo das Avenidas, desde las 12.30 horas.

«O Vigo dos Valcarce»

Un recorrido por dos de los grandes símbolos de la historia industrial de Vigo: la Panadería y los tranvías. A través de la trayectoria de la familia Valcarce, la ruta explica cómo estos proyectos marcaron el crecimiento de la ciudad y su transformación a lo largo del siglo XX.

Praza do rei, 1. A las 11. 00 horas. Entradas a 21 euros.

Retro Galicia

Un evento para todos los públicos donde podrás disfrutar de varias exposiciones de coches y motos clásicas, zona de compra-venta entre particulares, parking de coches clásicos para aficionados, stands de recambios, accesorios, regalos y mucho más.

Instituto Ferial de Vigo (Ifevi, Aeroporto 772). A las 10.00 horas.

Entierro de la sardina

El velatorio comenzará a las 17:00 h oras en la caja de música de la Alameda de Bouzas y la procesión saldrá a las 17:30 h por las calles del casco antiguo hacia la playa de Adro, donde se leerá el testamento de A Rincha y las reseñas del año, para luego dirigirse al tradicional muelle de barcos y comenzar la procesión marítima. El acto estará acompañado por la Charanga SDK (Sempre de Kachondeo).

Alameda de Bouzas (Praza da Independenza). A las 17.00 horas.

«O Vigo de Rosalía de Castro»

Xurxo Martínez González nos acompaña en un recorrido por el Casco Viejo de Vigo donde descubriremos lugares y personas relacionadas con la vida y obra de Rosalía de Castro.

Olivo del Paseo Alfonso XII. A las 12.00 horas

Teatro

«Sumar, archivos do pasado»

Es una obra de teatro para mayores de 14 años del Centro de Investigación Teatral La Peste, basada en la novela Sumar de Diamela Eltit.

Sala Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas.

«Parasimpáticas»

Dos neuronas organizan un Encuentro Extraordinario para analizar la materia gris gallega. A través del humor y la improvisación, las actrices exploran la idea de que ser gallego es un estado mental.

Auditorio Municipal do Concello ( Praza do rei, 1). A las 20.00 horas.

«Récits d’un effondrement: Ruir»

El espectáculo propone una conversación entre dos «garçons d’étage» (camareros de piso) que atienden a quienes llegan al infierno imaginado por Jean-Paul Sartre para Huis Clos (La puerta cerrada). Ante la aparición de una niña muy pequeña, surge un interrogatorio sobre qué pudo haberla llevado allí, para revelar una historia oscura y terrible.

Teatro permanente ( Abeleira Menéndez, 7). A las 20. 00 horas.

XXVIII Certame Internacional de Regueifas

La asociación O.R.A.L. de Galicia ofrece a la población de Vigo y alrededores la oportunidad de disfrutar de una jornada de improvisación, rimas y retranca a esgalla, presenciando los diferentes espectáculos. Una propuesta variada y dinámica con retos orales, juegos de palabras y experiencias sonoras creadas in situ, donde destaca el alto grado de cooperación entre todos los participantes. Alexis Pimienta será el invitado especial

Auditorio CVC Valladares (Camiño do Pedregal, 6). A las 19. 00 horas.

