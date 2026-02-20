La Traviata, Madama Butterfly y Pagliacci, en la temporada de ópera del Mar de Vigo

El Auditorio Mar de Vigo consolida su apuesta por la lírica con una ambiciosa Temporada de Ópera 2026 que reunirá tres títulos esenciales del repertorio universal: La Traviata, Madama Butterfly y Pagliacci (Los Payasos).

Tres producciones de gran formato que sitúan a Vigo como uno de los epicentros culturales más destacados del noroeste peninsular, ofreciendo al público una experiencia de primer nivel con más de 70 artistas en escena, orquesta y coro propios, solistas internacionales invitados y traducción simultánea al castellano.

Las representaciones estarán a cargo de la Compañía de Ópera LGAM (Leonor Gago Artisti Management) en colaboración con la Ópera Nacional de Moldavia, una de las instituciones líricas más prestigiosas de Europa Oriental con más de 200 funciones anuales y una intensa actividad internacional.

Una temporada en tres citas: emoción, lirismo y pasión

La programación de 2026 se articuló como un recorrido por tres grandes momentos del repertorio de la ópera, ofreciendo al público una experiencia completa y equilibrada.

El 12 de marzo de 2026, el telón se alzará con La Traviata de Giuseppe Verdi, símbolo del romanticismo italiano y una de las óperas más representadas del mundo por su intensidad dramática y emocional. El 31 de octubre de 2026, llegará Madama Butterfly de Giacomo Puccini una partitura de extraordinaria belleza que combina lirismo, delicadeza y una poderosa carga emocional. La temporada culminará el 1 de noviembre de 2026 con Pagliacci (Los Payasos), de Ruggero Leoncavallo, referente del verismo italiano. Un drama apasionado donde la pasión y los celos desdibujan la frontera entre escena y realidad.

Tres títulos universales que convierten esta temporada en una cita imprescindible para los amantes de la lírica.

Entradas

El Auditorio Mar de Vigo ofrece una política de precios accesible, con entradas individuales desde 27 hasta 40 euros, según zona y espectáculo. El público podrá beneficiarse de la opción de abono, una fórmula especialmente ventajosa para disfrutar de la temporada completa o de las dos representaciones de otoño. El Abono 3 Óperas, que incluye La Traviata, Madama Butterfly y Pagliacci, está disponible desde 94 € (más gastos de gestión), mientras que el Abono 2 Óperas, para las funciones de Madama Butterfly y Pagliacci, puede adquirirse desde 65 € (más gastos de gestión).

Las entradas y abonos ya pueden adquirirse a través de teuticket.com, permitiendo al público asegurar su localidad con antelación y planificar con tiempo una de las grandes citas culturales de 2026 en Vigo.