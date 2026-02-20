Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 20 de febrero de 2026 en Vigo:

Marta Jiménez Serrano presenta su última obra en el Club FARO

La escritora, una de las grandes revelaciones de la literatura española, presentará en el Club FARO su última obra, «Oxígeno», una historia real «sobre la vida, el amor, la muerte y la literatura». El acto, al que seguirá un coloquio con los asistentes, estará presentado por la periodista Guada Guerra.

MARCO (Príncipe, 54). A las 20. 00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta que se complete el aforo de 150 personas.

Actos

«Entrelar memorias»

Un espacio de encuentro para compartir, escuchar, contar y crear en grupo una obra artística que refleje esas historias personales que nos definen.

MARCO (Príncipe, 54). De 17.30 a 20. 00 horas. Necesaria una inscripción.

«Bosque de carne»

Recital del diálogo poético con Antón Blaco y Blanca Trigó.

Apo’strophe Sala de Arte (Francisco Fernández del Riego, 0). A las 20. 00 horas.

«Cubanas, guardianas de la revolución»

Un documental de María Torrellas producido por Carlos Aznárez. Aborda diferentes realidades de la Cuba actual desde una perspectiva feminista.

A Morada (Enrique Xabier Macías, 6) . A las 19.00 horas.

Teatro

Misión Impro-sible

Dos hermanos gemelos de Cádiz deciden unirse a una organización para robar una joya y salir de la pobreza. Ambos tendrán que superar pruebas, guiados por una voz misteriosa a lo largo de la obra. La trama se desarrollará con monólogos, parodias y la parte más importante y esperada por el público de estos dos genios de la improvisación: la interacción con el público.

Teatro Afundación (Policarpo sanz, 13). A las 20.30 horas.

«Oh Mammie Blue, cinema sticado»

Un monólogo sobre las primeras horas del parto y las sensaciones de un embarazo con un desenlace inesperado. La obra desvela tabúes sobre la maternidad, la pérdida y el trauma con una puesta en escena visualmente impactante.

A Morada (Enrique Xabier Macías, 6). De lunes a viernes de 10.00 a 14:00horas y de 16.30 a las 21. 00horas.

