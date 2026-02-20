Vigo retoma el Carnaval y «disfraza» hoy Porta do Sol de verbena con el concierto de la París de Noia

Vigo retoma hoy las celebraciones de Carnaval tras las pausas obligadas por el mal tiempo y las borrascas de los últimos días que obligaron a aplazar el plato fuerte de la fiesta del Entroido 2026, como es el concierto de la orquesta París de Noia; y también a cancelar la popular (y polémica) Quema del Meco.

La que está considerada una de las mejores orquesta de Galicia, la París de Noia, desplegará hoy viernes todo su potencial de luz y sonido en un espectáculo en la céntrica Porta do Sol en el que se darán cita miles de personas. Está previsto que la música comience a las 21.00 horas y termine sobre las doce de la madrugada.

La agenda aplazada del Entroido de Vigo 2026 continuará el sábado 21 de febrero en Porta do Sol. Para este día se ha dejado la tradicional Quema del Meco que no pudo celebrarse, como es tradición, el pasado Martes de Carnaval.

Quema del «polémico» Meco

La fiesta del sábado arrancará a las 18.00 horas en Porta do Sol con un espectáculo de fuego para, a las 19.00 horas, proceder a la tradicional Quema del Meco, representada este año por una imagen del alcalde, Abel Caballero, junto al estadio de Balaídos con un cartel que reza: «Vigo sede do Mundial 2030 ¡Viva Vigo!»; u otras dos fotografías de tamaño real al fondo que representan al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el también gallego Rafael Louzán, y un cartel que pone: «Non queremos que Vigo acolla o Mundial de Fútbol».

Tras desvelarse el Meco, el Partido Popular de Vigo lo corrigió a través de una imagen en redes sociales en la que cambió el «Non queremos...» de Rueda y Louzán por un «Nós queremos...». «Había unha errata pero xa a arranxamos nós», publicaron en redes sociales.

Meco del Entroido en Vigo de 1999. / RICARDO GROBAS

Tras la quema, la agenda del Concello para este sábado refleja que a partir de las 20.00 horas se realizarán las exequias funerarias y el tradicional desfile de acompañamiento de la comitiva fúnebre por Porta do Sol, Príncipe, Colón, Policarpo Sanz y regreso a Porta do Sol.

Tras finalizar el desfile, sobre las 21.00 horas, se anunciarán los premios del desfile de comparsas del Entroido de Vigo que se celebró el pasado sábado.