Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 19 de febrero de 2026 en Vigo:

«La Gioconda»

Encabezada por Netrebko, Kaufmann y Tézier, y grabada en 2024 en el legendario Teatro di San Carlo de Nápoles, la proyección se erige como un acontecimiento lírico de referencia internacional, reuniendo la grandeza musical de Amilcare Ponchielli, voces legendarias y una escenografía fastuosa en el teatro más antiguo de Europa en funcionamiento.

Actos

«Mulleres a contracorrente»

El Centro Oceanográfico de Vigo, en colaboración con su Subcomisión de Igualdad, celebra el talento femenino en ciencias marinas. Tres mujeres vinculadas a diferentes entornos marinos compartirán sus historias personales, trayectorias profesionales y experiencias en torno al mar, ofreciendo una mirada inspiradora a los retos y oportunidades de las carreras científicas y marinas.

Café de Catro a Catro ( Girona, 16). A las 20.00 horas.

«Alguén ao lado»

Presentación de la novela de Xabier Quiroga. Es una reflexión universal sobre la identidad, el deseo y la capacidad humana de reinventarse, una obra que también es una oda a la amistad y a las dificultades que las personas tienen para amarse y comprenderse. El autor estará acompañado por Fran Alonso, director de Xerais.

Fundación Euseino? (México 37). A las 20.00 horas.

«Viaxar para ler o mundo»

Una conferencia del escritor y viajero Xesús Constela.

Riolagares (Falperra, 16). A las 19.30 horas.

«Traducción en clave femenina»

La profesora y escritora Isabel Parreño hablará sobre Natalia Ginzburg, escritora, dramaturga, poetisa, política y traductora, figura destacada de la literatura italiana del siglo XX.

Biblioteca de la EMAO (García Barbón, 5). A las 19.30 horas.

«Renacer a los 100»

Presentación del libro de María José Fernández González. Fernando Martín Pérez también estará en el evento, acompañando a la autora en la presentación de una obra centrada en la salud holística, la medicina natural y la longevidad. El libro recoge la experiencia de vida de su madre, quien a los 100 años inició un proceso de transformación personal.

Librouro (Eduardo Iglesias, 12). A las 20.00 horas.

«Madriña»

Novela de Antonio Tizón, quinta y última entrega de la serie protagonizada por el comisario Sánchez Pereiro. Además del autor, participarán en el evento Manuel Bragado, Henrique Sanfiz y Xabier Romero. Durante el encuentro literario también se proyectará el booktrailer de la obra.

Asociación Cultural Évame Oroza. (Subida Costa, 5). A las 20.00 horas.

Videosesion

Proyección de una selección de videoclips de los años 80 en «Lo me jor del rock español».

Bar Tipo X ( Real, 21). A las 22.30 horas.

Música

Cinema paradiso

Este espectáculo ya es conocido en la ciudad por su propuesta: un recorrido musical por algunas de las bandas sonoras más emblemáticas de todos los tiempos. Es un formato que el Simia Coro Show ha presentado en Vigo en varias ocasiones. El evento tiene un fin benéfico, y en esta ocasión, la recaudación irá destinada a la ONG Aulas Abiertas.

Auditorio Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 ). A las 20.30 horas.

Festival nas ondas

En la programación de Explurart tiene lugar (Di)Versos femeninos, con la música de JuánDurán, actuarán Nuria Lorenzo (mezzosoprano) y Alejo Amoedo (piano). Nas Ondas también incluye una parte formativa y divulgativa muy potente. Entre las 52 actividades se encuentran talleres, clases magistrales y ponencias sobre temas como producción y gestión cultural, investigación musicológica, accesibilidad, igualdad, innovación y la relación entre música, sociedad y ciencia. Es una oportunidad para profundizar en el mundo de la música desde perspectivas menos habituales.

Auditorio Martín Códax (Manuel Olivié, 23). A las 20.00 horas.

