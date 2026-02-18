Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 18 de febrero de 2026 en Vigo:

Exposición «Un país ilustrado»

El proyecto expositivo pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia, trayendo a primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas.Domingos, de 11.00 a 14.30 horas.. Hasta el 17 de mayo.

Actos

«¿Qué mundo é este?»

Cuentos para los más pequeños, donde a través de estímulos visuales, auditivos y espaciales, se sumergirán en historias de simpáticos personajes que, como ellos, van descubriendo el mundo que les rodea.

Biblioteca Juan Compañel (Joaquín Yañes, 6). A las 17.30 horas.

Entroido en Vialia

Una agenda pensada para rugir, volar y disfrutar de pequeños grandes momentos: talleres salvajes, música en directo y más de una sorpresa especial en nuestro Carnaval más animal.

Vigo Exporta ( Centro Comercial Vialia). A las 17.30 horas.

Taller de entroido

Un taller de creación de máscaras a medida diseñado para niños y niñas de entre 8 y 14 años. Se trata de explorar esa idea del Entroido como un rito de paso, ese momento del año en el que se simboliza la transición entre el frío del invierno y el inicio de la primavera a través de la transformación personal que permite la máscara.

Pinacoteca ( Abeleira Menéndez 8). De 10.30 a 13.30 horas.

Exposiciones

«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»

Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.

MARCO (Príncipe, 54).De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 hora, y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de marzo.

«As nosas raíces»

Delmi Galeano pinta desde la raíz y desde la herida. Su arte nace del recuerdo de su tierra y de los caminos que la trajeron hasta aquí. En cada color habitan nuestras raíces latinoamericanas, aquellas que no se pierden aunque el cuerpo migre. A través de la pintura, rinde homenaje a la Madre Tierra, a las abuelas y a las costumbres que nos sustentan. Defiende que somos naturaleza viva y que crear es también una forma de cuidar.

A Morada ( Enrique Xabier Macías, 6). De lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a las 21.00 horas.

«Espantallo»

Inauguración del proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15). A las 19.00 horas.

«Non só máscaras has de levar»

Esta exposición representa la séptima edición de la Bienal del Cuero que la EMAO organiza desde el año 2013, una muestra consolidada ya como referencia obligada en este ámbito de la artesanía. En esta edición, se trabaja la idea de la huella del oficio en el noroeste peninsular, una referencia geográfica consolidada y a la altura de otras más conocidas y reconocidas.

Biblioteca de la EMAO (García Barbón, 5 ). De 19.00 horas a 21.00 horas. Hasta el 27 de marzo.

«Os últimos marqueses»

Una oportunidad para conocer la vida en el Pazo antes de su donación y adentrarse en las biografías del Marqués de Alcedo y de su hijo, el Marqués de Mos y Valladares a la vez que descubrimos las formidables biografías de las cosmopolitas mujeres del pazo Milagros Elduayen, Antonia de Bañuelos y Mariana de White.

Museo-Pazo Quiñones de León (Pazo Castrelos 1). De martes a viernes de 10.00 a 14.00 horas . Sábados: de 17.00 a 20.00 horas y domingos y festivos: de 11.00 a 14.00 horas.

agenda@farodevigo.es