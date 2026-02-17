Vigo busca hoy los mejores disfraces de Carnaval y los premia con hasta 200 euros

¿Tienes un disfraz llamativo? ¿Has dejado volar tu imaginación y quieres presumir de tu original gala de Carnaval? ¿Crees que tú, tus hijos o toda la familia os merecéis un premio por vuestro conjunto de disfraces? Si es así –o simplemente si queréis pasarlo bien en una nueva jornada del Entroido en Vigo 2026– la diversión está hoy garantizada con el popular Concurso de Disfraces de Carnaval. Además, puedes optar a alguno de los 16 galardones dotados con hasta 200 euros.

El popular Concurso del Entroido de Vigo se celebrará hoy por la tarde. A continuación te contamos cómo puedes participar, dónde se celebrará en función de si llueve o no, cómo puedes inscribirte y todos los premios a los que puedes optar.

¿Dónde se celebra el concurso del Entroido?

El Concello, la Agrupación de Centros Culturais y Deportivos de Vigo y la Federación de Peñas «El Olivo», organizadores del Carnaval de Vigo, han programado el Concurso de Disfraces en Porta do Sol. En caso de lluvia, la actividad se trasladará al Auditorio Municipal del Concello (Praza do Rei).

El Entroido vigués más colorido, en imágenes / José Lores

¿A qué hora es?

El concurso de las categorías infantiles (hasta 13 años) será entre las 17.30 y las 18.30 horas (la inscripción debe realizarse en el lugar del concurso entre las 16.30 y las 17.30 h.)

La competición de disfraces de adulto (más de 14 años) está previsto que comience a las 18.30 horas (la inscripción debe realizar en la misma carpa entre las 17.30 y las 18.30 h.).

¿Cuáles son los premios?

Pedro Fernández

Primeros premios:

Bono regalo por importe de 100 € para la categoría infantil individual (hasta 13 años).

por importe de para la categoría (hasta 13 años). 100 € para la categoría individual general (mayores de 14 años).

para la categoría (mayores de 14 años). Bono regalo por importe de 200 € para la categoría de grupo infantil conjuntado (hasta 13 años).

por importe de para la categoría de grupo (hasta 13 años). 200 € para la categoría de grupo general conjuntado (mayores de 14 años).

Segundos premios:

Bono regalo por importe de 75 € para la categoría infantil individual (hasta 13 años).

por importe de para la categoría (hasta 13 años). 75 € para la categoría individual general (mayores de 14 años).

para la categoría (mayores de 14 años). Bono regalo por importe de 100 € para la categoría de grupo infantil conjuntado (hasta 13 años).

por importe de para la categoría de grupo (hasta 13 años). 100 € para la categoría de grupo general conjuntado (mayores de 14 años).

Terceros premios:

Bono regalo por importe de 50 € para la categoría infantil individual (hasta 13 años).

por importe de para la categoría (hasta 13 años). 50 € para la categoría individual general (mayores de 14 años).

para la categoría (mayores de 14 años). Bono regalo por importe de 75 € para la categoría de grupo infantil conjuntado (hasta 13 años).

por importe de para la categoría de grupo (hasta 13 años). 75 € para la categoría de grupo general conjuntado (mayores de 14 años).

Accésit:

A mayores de estos premios se concederá 4 accésit (uno para cada categoría) dotados con 30 euros (los infantiles serán en formato bono regalo).