Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 17 de febrero de 2026 en Vigo:

Espacio de juegos de circo

Un área de juego gratuita para niños y familias con malabarismos y ejercicios de equilibrio, diseñada para experimentar, jugar y acercarse al mundo del circo de forma participativa. La jornada finalizará a las con el Pequeño Cabaret Infantil, un espectáculo familiar de comedia y circo a cargo de Nelson Quinteiro.

Centro Comercial A Laxe (Cánovas del Castillo, 1). De las 17.00 horas a las 19.00 horas.

Actos

«Festu»

Taller en el que se conocerán y celebrarán diferentes propuestas carnavalescas de todo el mundo: el festival del hielo en Japón, el festival del tomate de Buñol, el festival de los faroles en Tailandia, el Carnaval de Río de Janeiro, el festival Holi de la India y otros.

Biblioteca Juan Compañel (Joaquín Yáñez, 6). De 10.00 horas a 14. 00 horas.

Entroido de Teis

Actividades organizadas por la Asociación Veciñal de Teis. Contarán con una chocolatada, un sorteo de regalos y un payaso animador.

En el Mercado de Teis, todo el día.

Fiesta de carnaval Star Wars

Una fiesta temática inspirada en el universo de Star Wars, diseñada para el disfrute de grandes y pequeños. El centro comercial se transformará en un espacio de fantasía y diversión. Tendrá lugar un pasacalle acompañado de juegos y música en directo a cargo de Rony Macarroni, mientras que la planta baja acogerá un servicio de caracterización infantil a cargo de Alicia Gil, para que los asistentes puedan completar su look carnavalero.

Centro Comercial Camelias (plaza América, 1). De 16.30 a 19.00 horas.

Entroido en Cabral

Cuenta con un desfile de disfraces en las siguientes categorías: de 0 a 4 años, de 5 a 8 años y de 9 a 12 años. También habrá sorteos en las diferentes categorías. Además de juegos, juegos musicales, animaciones, baile y mucha diversión.

CCR Cabral (Becerreira, 145). De 17.30 a 19.30 horas.

Taller de carnaval

Actividad dedicada a menores de entre 8 a 14 años. En este taller se realizará el proceso completo de creación de una máscara a medida de cada participante mientras descubren el significado del carnaval como una época de ruptura entre inverno y primavera. A lo largo de tres días los participantes experimentarán la construcción colectiva a la vez que comprenderán el significado de este ocio conjunto para las comunidades

Pinacoteca fernández del Riego (Abeleira Menéndez, 8). De 10.30 a 13.30 horas.

«Os puntos cegos da violencia machista»

Silvia Pérez freire será la encargada de dar esta conferencia. Una actividad organizada por el centro de Documentación y Recursos Feministas.

Biblioteca Pública Juan Compañel (Joaquín Yañez, 6). A las 19.00 horas.

Exposiciones

«As nosas raíces»

Delmi Galeano pinta desde la raíz y desde la herida. Su arte nace del recuerdo de su tierra y de los caminos que la trajeron hasta aquí. En cada color habitan nuestras raíces latinoamericanas, aquellas que no se pierden aunque el cuerpo migre. A través de la pintura, rinde homenaje a la Madre Tierra, a las abuelas y a las costumbres que nos sustentan. Defiende que somos naturaleza viva y que crear es también una forma de cuidar.

A Morada ( Enrique Xabier Macías, 6). De lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a las 21.00 horas.

«Espantallo»

Inauguración del proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15). A las 19.00 horas.

agenda@farodevigo.es