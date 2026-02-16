Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este lunes 16 de febrero de 2026 en Vigo:

Carnaval en Vigo

Celebración con talleres: máscaras y pintacaras. La idea es que haya un rato de animación por las calles, con actividades desarrollándose por el centro de la ciudad, antes de llegar al plato fuerte de la tarde: el concierto de Las Panisukis. Este grupo es la característica principal del evento y, junto con los talleres, confirma que la jornada está pensada específicamente para el público infantil y familiar.

En el centro de Vigo, a partir de las 17.00 horas.

Actos

Taller de Entroido

Actividad familiar para niños y niñas desde los 8 a los 14 años.

En la Pinacoteca Francisco Fernández del Riego (Abeleira Menéndez, 8). A las 13.30 horas.

Carnaval de circo

Fiesta infantil/ familiar de Carnaval que cuenta con un taller de maquillaje..

En el C.C. A Laxe (Cánovas del Castillo, 1). A las 17.00 horas.

Exposiciones

«As nosas raíces»

Delmi Galeano pinta desde la raíz y desde la herida. Su arte nace del recuerdo de su tierra y de los caminos que la trajeron hasta aquí. En cada color habitan nuestras raíces latinoamericanas, aquellas que no se pierden aunque el cuerpo migre. A través de la pintura, rinde homenaje a la Madre Tierra, a las abuelas y a las costumbres que nos sustentan. Defiende que somos naturaleza viva y que crear es también una forma de cuidar.

En A Morada (Enrique Xabier Macías, 6). De lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a las 21. 00 horas.

«Refugallo Paintings»

AImudena Fernández Fariña aborda el papel del marco y la pincelada en la pintura tradicional, cuestionando su valor simbólico y su función como generadores de aura. Históricamente, el marco separa la obra del mundo real, le otorga valor material y la convierte en un objeto transportable y comercializable.

En SIRVENT. SVT Espacio de Arte (Av. da Gran Vía, 129). De lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19. 30 horas. Sabádo de 10.00 horas a 13.30 horas.

