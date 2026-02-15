Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este domingo 15 de febrero de 2026 en Vigo:

«Saída Merdeiros»

O merdeiro es un personaje popular del carnaval de Vigo que fue abandonado en la década de 1920 por ordenanzas municipales que atacaron sin piedad su figura. Durante dos décadas, la Asociación Etnográfica A Merdeira ha trabajado para recuperar su figura y reincorporarlo a esta celebración festiva. Su objetivo es uno solo: molestar a todo aquel que se cruce en su camino.

En el centro de Vigo, a partir de las 17. 30 horas.

Actos

Baile de San Valentín

Un gran baile por San Valentín, dirigido por el Grupo Armonía.

En CCR Cabral ( Becerreira, 145). A las 17.30 horas.

«En busca dos edificios perdidos»

Actividad dirigida a familias con niños de 5 a 12 años para que puedan acercarse de forma participativa y lúdica a la historia de la fortaleza, una estructura militar del siglo XVII que sufrió ataques de fuerzas invasoras durante más de 200 años.

En la Fortaleza de O Castro (Paseo Rosalía de O Castro, 9). De 11.00 a 12.30 horas. Reservas en: 615258531 o en el correo electrónico xacementosarqueoloxicosmunicipais@vigo.org

Gala solidaria Bicos de Papel

Una tarde para disfrutar sin parar con las actuaciones de Argonat Band, Nelson Quinteiro, Unidance y Simia Coro Show. Y desde el momento en que entras, comienza la magia. Animación en el vestíbulo desde la inauguración con Galicia Squad y Fitciones, además de globoflexia y pintacaras para los más pequeños.

En el Teatro Salesisanos (Venezuela, 3). A las 17. 30 horas.

Entroido en Vigo

Animación de calles en Príncipe y Porta de Sol, tanto por la mañana como por la tarde. Actuaciones infantiles como el concierto «Uxía Lambona e a banda molona». Se hará, también, una chocolatada conjunta y por último, un concierto de Crónicas Pop.

En el centro de Vigo, todo el día.

Taller de iniciación a la magia

Aprendan los secretos mejor guardados de los ilusionistas en familia. Con todo el equipo incluido y de la mano de auténticos magos profesionales, esta es la oportunidad perfecta para aprender trucos de magia sencillos pero increíbles.

Magia en la Manga (Ferrería, 11). A las 12.00 horas.

«Un mar de máscaras»

Una actividad temática dirigida a familias con menores de 4 a 7 años. Descubrirán qué peces, crustáceos y moluscos son los que habitan nuestras aguas. Se visitará el acuario y, para finalizar, se elaborará una máscara.

En el Museo del Mar (Avda. Atlántida, 16). A las 11.30 horas.

«Un paseo polo mar»

Una actividad temática dirigida a familias con menores de 8 años o más. Darán un pasaeo por las salas del museo para explorar la historia marinera de Galicia.

En el Museo del Mar (Avda. Atlántida, 16). A las 17. 30 horas.

«Baixo os nosos pés»

Una actividad dirigida a familias con niños y niñas mayores de 8 años. Se podrán adentrar en el subsuelo de la ciudad y descrubrir la única salina romana de evaporación solar musealizada de todo el imperio romano. .

En el Centro Arqueológico del arenal «Salinae» ( Rosalía de Castro, 21). A las 11.30 horas y 12. 30 horas.

«Misterio na Vila Romana de Toralla»

Una actividad dirigida a familias con niños y niñas mayores de 8 años. Podrán conocer los secretos de l pasado.

En la Villa Romana de Toralla . A las 12. 30 horas.

Música

Jam Session de arco

Como todos los domingos, se organizará unajam session. Esta vez, especial carnaval.

En Arco da Vella ( Churruca, 2). A las 19.30 horas.

Félix Slim RGB Trío

Concierto de Félix Slim, Lucas Fernández y Franc Gorriz con sonidos de blues, rockabilly, soul, surf y rock psicodélico.

En el Café UF Negra Sombra (Pracer, 19). A las 20.00 horas.

