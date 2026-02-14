Qué hacer hoy 14 de febrero en Vigo

Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 14 de febrero de 2026 en Vigo:

Candlelight

Una experiencia musical y sensorial diferentes y original, gracias a una espectacular ambientación basada en la tenue luz de las velas LED, donde un cuarteto de cuerda local reinterpreta grandes éxitos de la música clásica y contemporánea. Vienen a tocar el programa Queen vs. ABBA.

En el Pazo Los Escudos Hotel & Spa Resort (Avenida da Atlántida, 106). A las 19.00 horas.

Uno de los momentos del espectáculo. / FdV

Actos

Gran lazo humano

Se hará un gran lazo humano por el Día del Cáncer Infantil.

Enfrente del Corte Inglés (Gran Vía). A las 10.00 horas.

Taller en familia

Taller familiar sobre o entroido en Galicia.

En la Pinacoteca ( Abeleira menéndez, 8). A las12.30 horas. Entrada libre.

Carnaval Vigo

Animación de calles.Desfile de comparsas y carrozas.

La comitiva saldrá desde el nudo de Isaac Peral y discurrirá por García Barbón y Policarpo Sanz. A las 18.00 horas.

Cartel del entroido de Vigo 2026 / Conce

Teatros

«Inherente»

Marcos no es un ilusionista cualquiera. Es el heredero del Conde de Waldemar, uno de los grandes magos del siglo pasado. Un hombre que detenía el tráfico en el Golden Gate, que transformaba papel en dinero y que podía hacer nevar en cualquier lugar.

Teatro Salesianos (Venezuela, 3). A las 20.00 horas.

Marcos Waldemar / FdV

XXVIII Concurso Internacional de Regueifas

Ofrece cuatro espectáculos diferentes, pero caracterizados por su uso del buen humor, el ingenio y también la improvisación.

En el Auditorio CVC Valladares (Camiño do Pedregal, 6). A las 19.00 horas.

Música

«Do íntimo ao infinito»

De la soledad del violín surge un viaje interior que recorre siglos de emoción y pensamiento musical. Bach dibuja la arquitectura del alma, Ysaÿe traduce su eco romántico y Kreisler da voz a la memoria y la elegancia del pasado. Los intérpretes son Nancy Zhou al violín más Ensemble Vigo 430.

En el Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20. 00 horas.

Cartel del evento / FdV

Jeanette, 50 aniversario

Celebra sus 50 años de carrera con un concierto inolvidable que repasa la historia de una voz única e irrepetible. Ícono del pop melódico en español, su timbre dulce y melancólico ha trascendido generaciones.

En el Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 20.00 horas.

Gira 50 aniversario de Jeanette / FdV

El pianista de la mano izquierda

Concerto día de San Valentín 2026 «El amor y la música». De Ludovico a Paco de Lucía.

Conservatorio Profesional de Música (Felipe Prósperi, 3,). A las 19.30 horas.

Los Tripl3ts

Son un trío potente de, como les gusta llamarlo, «Pub Swing, Dirty Jump Blues y Old School Rock n’ Roll». Una puesta en escena enérgica, compacta, sencilla y con mucha actitud.

En La Pecera (Pizarro, 35). A las 21.30 horas.

Orquestra Galega de Liberación

Es un colectivo artístico formado por una veintena de músicos y artistas residentes en Galicia, comprometidos con el uso de las artes de vanguardia y la improvisación como herramientas para la creación y la exploración espontáneas. Este proyecto, en constante evolución, reúne a intérpretes con una sólida trayectoria internacional en campos como la música clásica y contemporánea, el jazz, la música de vanguardia, la danza y la performance.

En el Teatro Ensalle (Chile, 15). A las 0.00 horas.

Malmö 040

Presentan su nuevo disco y repasan los himnos que les han acompañado desde sus inicios. Himnos esenciales de su carrera, junto con colaboraciones con artistas como Pignoise o Maren. Un espectáculo lleno de emoción, nostalgia y verdad en un ambiente íntimo y cercano.

En la sala Rouge (Pontevedra, 4 ). A las 20.30 horas.

