Qué hacer hoy 13 de febrero en Vigo

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 13 de febrero de 2026 en Vigo:

«Entroido en Vigo»

La celebración del carnaval comenzarán con la música de la banda Imperiales y el tradicional desfile de cabezudos. Será la jornada en la que se desvelará el tradicional «Meco» en la Puerta del Sol a las 20. 30 horas. Por la noche, estaba previsto que la música corriera a cargo de la orquesta París de Noia, pero el grupo ha aplazado la actuación por causas meteorológicas.

En el centro de Vigo, todo el día.

«Noiroeste. A Reserva Occidental»

Representa la séptima edición de la Bienal del Cuero que la EMAO organiza desde el año 2013, consolidada ya como referencia obligada en este ámbito de la artesanía. En esta edición, se trabaja la idea de la huella del oficio en el noroeste peninsular, una referencia geográfica consolidada y a la altura de otras más conocidas y reconocidas.

En la Biblioteca de la EMAO (García Barbón, 5 ). De 19.00 horas a 21.00 horas.

«Rito e xeografía da canción americana»

Charla-coloquio con Julio Valdeón, autor de títulos como «Autorruta del sur» o «Sprigsteen en el corazón de la tormenta», y Luis Boullosa, autor del ensayo «Diez maneras de amar a Lana del Rey». La idea es que hablen sobre la canción estadounidense, ese género que tanta influencia ha tenido en la cultura popular y que sigue siendo un pilar fundamental para comprender muchas cosas. La conversación promete ser profunda, pero el tema no se limita al debate general.

En la Asociación Cultural Évame Oroza (Subida A Costa, 5). A las 20.00 horas.

Tardes de hilo

Encuentro para amantes del ganchillo, el tricot y el bordado.

En el Café UF Negra Sombra (Pracer, 19).

Teatro

«La Bohéme de G. Puccini»

En el París bohemio del siglo XIX, cuatro amigos artistas sobreviven entre la miseria y la pobreza en un ático. Una noche, el poeta Rodolfo conoce a Mimì, una joven costurera enferma, y entre ellos surge un amor tan intenso como frágil. Mientras la ciudad vibra de alegría, la pareja y sus amigos viven momentos de pasión, humor y esperanza, desafiando las adversidades cotidianas.

En el Teatro Salesianos (Venezuela, 3). A las 21.00 horas.

Música

Mafalda Cardenal

Es una de las grandes artistas emergentes de nuestro país. Presentará en directo su disco «Mis notas de voz» .

En la sala Rouge ( Pontevedra, 4). A las 20.30 horas.

«De Bach a Glass»

Un concierto que une canciones clásicas y modernas, en el que podréis escuchar maravillas como la que os enviamos, en una primera parte que incluirá también a Schubert, Strauss... y también, canciones de Freddy Mercury y Pablo López, entre otros, en una segunda parte sorprendente y actual.

En la Academia Compass (Taboada Leal, 17). A las 20.15 horas.

Miguel Fraile

Miguel se adentra en una interpretación que recupera la faceta más desconocida —y también más pasional— del músico Agapito Marazuela, figura de referencia a quien se debe gran parte del folclore de la provincia.

En la sala Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas.

«Palabras de un Mimo»

El artista escénico venezolano Ksiloco estrena una propuesta íntima que une piano en vivo inspirado en los ragas y la música clásica iraní, narración oral y un breve pasaje de mimo.

En el Café de catro a Catro ( Gerona, 16). Taquilla inversa.

Soul Train

Una sesión dedicada al soul, el funk y los sonidos más bailables de la música negra. La noche contará con las sesiones de Abel Trigó, Lucas Fernández, Roi Adrio y Pedro Gregorio, acompañados por Peón Kurtz DJ, en un recorrido sonoro que va del soul clásico al funk más cósmico, pasando por grooves atemporales y joyas ocultas..

En el Ocean Bar (Churruca, 12). A las 21.00 horas. Entrada a 5 euros.

«La peña de Daniel Calá»

Daniel Calá con artistas invitados dará un concierto especial San Valentín. Sonarán canciones para celebrar el amor y la amistad.

En el Café Bar La Guardia ( Camelias, 16). A las 20.00 horas.

