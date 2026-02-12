Qué hacer en las comarcas

Desfile de Entroido en Cerdedo

El Novo Local Social de Cerdedo acogerá este fin de semana su clásico entroido, que trae además del desfile un concurso que repartirá diversos premios en hasta cinco categorías diferentes, diferenciando individuales y parejas de adultos e infantil y grupos. Los premios irán desde los 50, 75, y 100 euros para los individuales, y podrán llegar hasta los 250 en grupos.

Domingo, a las 17.00 horas.

Fiesta de Entroido en Agolada

El Concello de Agolada se prepara para celebrar este domingo 15 su tradicional desfile del entroido, que comenzará a partir de media tarde delante de la salida del colegio, para llenar la villa de música y fiesta.

Domingo, a las 18.00 horas.

Cena-baile en Forcarei

El restaurante Casa Victoria de Forcarei celebra también el carnaval con una gran fiesta en colaboración con el Concello. La cena-baile constará de pinchos, por un precio de 10 euros para los interesados.

Mañana, a las 21.30 horas.

Noite de Raíz en Callobre

La Asociación Regatos prepara ya su segunda Noite de Raíz de este 2026este sábado, con las actuaciones del Padre Xiao, Devagarinho, y De Tazas. Tendrá lugar en el local social, y se podrá degustar oreja.

Sábado, a las 21.30 horas.