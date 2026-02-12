Qué hacer hoy 12 de febrero en Vigo

Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 12 de febrero de 2026 en Vigo:

«Yo solo quiero irme a Francia»

Obra de teatro dirigida a mayores de 16 años. Pilar, una mujer mayor, solo se atreve a afrontar la vida durante su propio velorio, donde reúne a las mujeres más significativas para ella. Todas buscan ese lugar soñado al que llamar libertad; para algunas, fue Francia.. La pieza teatral cuenta con una duración de noventa minutos.

En el teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.30 horas.

Actos

Presentación del documental sobre Lodeiro

Lodeiro fue un pintor autodidacta, pero su inteligencia y perseverancia lo llevaron a crear un lenguaje propio e identificable dentro de la modernidad más absoluta; reconocido por sus colegas del grupo Atlántica y por todos los intelectuales gallegos del siglo pasado. En el documental, se entrevista a personas significativas que podrían crear un retrato de Lodeiro tras 30 años de su ausencia: familiares, amigos, coleccionistas, académicos, críticos, comisarios y artistas conforman el coro de este documental.

En la Sede de Afundación ( Policarpo Sanz, 24). A las 19.30 horas.

«Millennialismo ou sátira dunha xeración»

Presentación del poemario de Ramón Romero . Adéntrate en una intranet de versos sin «postureos» ni filtros.

de . Adéntrate en una intranet de versos sin «postureos» ni filtros. Fundación Euseino? (México, 37). A las 19.30 horas.

«El diálogo herido»

Presentación del libro de Tomás Aparicio Ayán. Contarácon una introducción a cargo de Iván Granda, de la Asociación de Debate Retórico de la Universidad de Vigo , quien junto al autor nos introducirá en los ejes centrales de esta obra, que pretende ser una guía para defender las propias ideas, gestionar adecuadamente los desacuerdos y recuperar el valor del entendimiento incluso con pensamientos diferentes en cualquier ámbito de la vida.

En Librouro (Eduardo Iglesias, 12). A las 20.00 horas.

«Mundo Carne»

Presentación del libro de Branca Trigo. En «Mundo Carne», lo individual y lo colectivo, la historia y la vida, la tierra y el cuerpo se fusionan. Este poemario abre una herida que invita a la reflexión.

En A Morada (Enrique Xabier Macías, 6). A las 20.00 horas.

«A nena que perdeu o zapato na lama»

Presentación del libro de Ramón Nicolás. e ilustrado por Carlos Gallego. La presentación contará con una mesa bastante completa, lo que subraya la relevancia de la publicación. Está confirmada la asistencia de Abel Caballero, el alcalde de Vigo, y de Xosé Manuel Soutullo, que es el director de Editorial Galaxia.

En la Biblioteca Xosé Neira Vilas (AV de Emilio Martínez Garrido, 21). A las 19.00 horas.

Teatro

«Solo Amalio»

Solo Amalio es un ícono del stand-up comedy con más de 20 años de experiencia presenta su nuevo monólogo «Lo que falta es el nombre».

En el pub Ícaro (Pintor Colmeiro, 3). A las 21.30 horas.

Vigro Avierto 31

Un espectáculo completamente diferente, con nuevos monólogos, sketches y canciones originales. Es un espectáculo abierto donde de 8 a 10 participantes tendrán 10 minutos para probar sus monólogos cómicos.

En la Sala Supersonic (Fermín Penzol, 6). A las 21.00 horas.

Música

Pedro Neves

El cantante presenta en su álbum titulado «Northern Train» una obra marcada por la sobriedad y la coherencia musical. El álbum se desarrolla como un viaje interior donde el jazz contemporáneo se expresa sin artificios, con composiciones que priorizan la atmósfera, la escucha atenta y el diálogo entre los intérpretes.

En el Café Vitruvia (Reconquista, 7). A las 20.30 horas.

Fritanga session

No es una jam convencional. No hay distinción entre artistas y espectadores. No hay repertorio. No hay versiones. No hay criterio técnico. Es un espacio circular de creación colectiva donde todos improvisan, tengan o no experiencia musical.

En la Sala Kominsky (Irmandiños, 3). A las 21.30 horas.

