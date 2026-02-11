deza@farodevigo.es / aestrada@farodevigo.es
Qué hacer en las comarcas
‘360 Curvas’ en los Minicines
El documental ‘360 Curvas’ codirigido por Ariadna Silva Fernández llega a los Minicines Central este viernes a las 21.00 horas, con un coloquio. Habrá pases también el sábado a las 20.00, el domingo, el lunes y el jueves 19 a las 19.00 horas.
Concierto de Loita Amada
Loita Amada presenta su disco «Resistir é Vencer» este sábado en A Estrada. Tocará en la Nicol’s junto a Noxo, en un programa que incluye también una exposición fotográfica y proyecciones audiovisuales en los Minicines Central el viernes y sábado. Las entradasya están a la venta.
Títeres en Soutelo de Montes
El circuito +Escénicas llega a Forcarei este lunes 16 con el espectáculo infantil de títeres «Xan das ondas», de Barafunda. La función tendrá lugar en el Auditorio de Soutelo de Montes con acceso gratuito.
Entroido en A Xesta
La asociación vecinal de la parroquia lalinense de A Xesta celebra un ágape con música y baile de Entroido. El menú, a un precio de 20 euros, está compuesto por oreja y morro de cerdo, panceta, costilla, postres, café y bebidas. Las reservas podrán cerrarse hasta en los números de teléfono 648 08 62 31, 658 20 58 84, 639 03 47 15, 639 68 74 58 ó 675 37 34 70.
Premios del SED
El Pazo de Liñares acogerá el acto de entrega de los Premios do Patrimonio Cultural 2025 del Seminario de Estudos de Deza (SED). Los galardones recayeron en la Fundación Paco Lareo-A Solaina de Piloño, Emilio Araúxo, Daniel González Alén y Xoán Carlos García Porral
