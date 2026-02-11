Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 11 de febrero de 2026 en Vigo:

Club FARO: «La tiranía del azar»

José Edelstein, físico teórico y profesor de Física Teórica en la USC, impartirá la charla «La tiranía del azar. Una historia de la mecánica cuántica». La presentación, a la que seguirá un coloquio con el público, correrá a cargo de Silvina Montenegro, cónsul de Argentina en Vigo.

En el salón de actos del MARCO (Príncipe 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

Festival de Entroido

En esta jornada actuarán las agrupaciones de Música e Movemento 4, Danza, Coros Infantiles, Conjunto Orlf y Bandiña, para celebrar el festival de carnaval.

En el Auditorio del Concello (Praza do rei, 1). A las 18.30 horas.

«Memoria & deseo»

Presentación del libro. Esta antología reúne un encuentro interdisciplinario de autores en que se preguntan ¿Cómo dar cuenta de las memorias de la disidencia sexual y de género? ¿Cómo comprender su delicada belleza, lejos de los procesos de transmisión transparentes que evidencian las fallas de la disciplina histórica?

Proyección

El Ateneo Atlántico organiza una proyección de El orden divino, de Petra Volpe. La lucha de las mujeres suizas por el derecho a voto en 1971, es el principal argumento de la película.

En Multicinesnorte (Vía Norte, 22). A las 19.50 horas.

«Inteligencia artificial aplicada al mundo real»

Sesión práctica para descubrir ´como la IA puede ayudarte diariamente en tu vida personal o profesional.

En As Cunchas (Tomás Alonso, 117). A las 19.00 horas.

Visitas teatralizadas al cementerio

Aquí actúan como guías personajes ilustres enterrados como Concepción Arenal, Irene de Ceballos (esposa de Policarpo Sanz), Bernardo González del Valle (Cachamuíña) y María de los Milagros Elduayen (Marquesa de Valladares).

En el Cementerio de Pereiró ( Av. de Castrelos, 213). A las 18.30 horas.

Exposiciones

Hiperrealismo mágico

Es una muestra del pintor moañés Carlos Cabaleiro. El trabajo de Cabaleiro se centra en el estilo que él mismo denomina ‘Hiperrealismo mágico’, una técnica que ha estado desarrollando y perfeccionando desde 2019. Si te interesa el detalle técnico, todas las piezas que componen la muestra son obras realizadas en acrílico sobre lienzo.

En el Centro Comercial Camelias. De lunes a sábado de 9.00 horas a las 21.00 horas. Hasta el 14 de febrero.

«As nosas raíces»

Delmi Galeano pinta desde la raíz y desde la herida. Su arte nace del recuerdo de su tierra y de los caminos que la trajeron hasta aquí. En cada color habitan nuestras raíces latinoamericanas, aquellas que no se pierden aunque el cuerpo migre. A través de la pintura, rinde homenaje a la Madre Tierra, a las abuelas y a las costumbres que nos sustentan. Defiende que somos naturaleza viva y que crear es también una forma de cuidar.

En A Morada ( Enrique Xabier Macías, 6). De lunes a viernes de 10.00 a 14:00horas y de 16.30 a las 21.00 horas.

«Refugallo Paintings»

AImudena Fernández Fariña aborda el papel del marco y la pincelada en la pintura tradicional, cuestionando su valor simbólico y su función como generadores de aura. Históricamente, el marco separa la obra del mundo real, le otorga valor material y la convierte en un objeto transportable y comercializable.

En Sirvent SVT Espacio de Arte (Av. da Gran Vía, 129). De Lunes a Viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19. 30 horas. Sabádo de 10.00 a 13:30 horas.

«Espantallos»

Inauguración del proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

En la Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15). A las 19.00 horas.

agenda@farodevigo.es