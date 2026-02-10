Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 10 de febrero de 2026 en Vigo:

«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»

Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.

En el MARCO (Príncipe, 54).De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 hora, y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de marzo.

Actos

Club de lectores

Un club de lectura alrededor de Carlos Fuentes.

En RioLagares (Falperra, 16). A las 19.30 horas.

Ciclo de memoria democrática

Actividad del Ateneo. Ciclo de conferencias sobre Memoria Democrática, preparado por la Comisión de Pensamiento y Debate de la Asociación. El ciclo nació con el deseo de combatir la desinformación derivada de bulos o falsos mitos creados por la propia propaganda del régimen, en una campaña de blanqueamiento del franquismo que intenta sembrar el descontento por la democracia entre las nuevas generaciones. Para ello, se incluirá a las víctimas (y sus amigos y familiares) de la provincia de Pontevedra tras el golpe de Estado de 1936 y durante la dictadura. Este martes la conferencia será : Víctimas del golpe de Estado. Testimonio de familiares y amigos – Manuel Bragado, Pepe Álvarez Cáccamo, Jacinto Mosquera, Xavier Moreda

En la Av Plaza de la Miñoca (Luis Kasado, 12). A las 19.30 horas

Visitas teatrealizadas al cementerio

Aquí actúan como guías personajes ilustres enterrados como Concepción Arenal, Irene de Ceballos (esposa de Policarpo Sanz), Bernardo González del Valle (Cachamuíña) y María de los Milagros Elduayen (Marquesa de Valladares).

En el Cementerio de Pereiró (Av. de Castrelos, 213). A las 18.30 horas. Es necesaria reserva previa.

«40 años después, la lucha de las madres contra la droga»

La conferencia se enmarca dentro del programa de actividades que, desde el mes de enero hasta el mes de julio, acogerá el Centro de Documentación y Recursos Feministas de Vigo. participa la Asociación Érguete.

Enla Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel (Joaquin Yáñez 6-2º andar). A las 19.00 horas. Acceso libre hasta completar aforo.

Música

Festival Nas Ondas

Entre las propuestas destacan las actuaciones de artistas y grupos invitados, así como la participación de profesorado y alumnado del propio centro. Además, el festival incorpora actividades de formación y reflexión en torno a la gestión cultural, la igualdad, la accesibilidad y la relación entre la música y la sociedad. Este martes la temática será SON Erasmus, con la participación de Gennadiy Kime Azhiyev Zhiger a la guitarra y Zhanat Yermanov con el clarinete.

En Auditorio Martín Códax (Manuel Olivié, 23,). A las 20.00 horas.

Exposiciones

«Un país ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.

En el MARCO (Príncipe, 54).De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 hora, y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.

