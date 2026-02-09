Club FARO: Miguel Lago: «Bécquer en París»

El humorista es el invitado de hoy lunes en el Club Faro de Vigo. «Bécquer en París». Diálogo con el humorista Miguel Lago», es el título de la charla de a la que seguirá un coloquio con los asistentes. La presentación correrá a cargo de Rafa Valero, periodista.

En el salón de actos del MARCO (Príncipe, 52). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar aforo de 150 personas.

Actos

«Evolución? O lado máis agochado»

En la siguiente sesión del ciclo se proyectará Paying for It de Sook Yin Lee. Película basada en la novela gráfica autobiográfica de Chester Brown. Cuando la novia de un dibujante introvertido quiere redefinir su relación, él decide visitar a trabajadoras sexuales y comenzar un proceso de nuevas intimidades.

En el Auditorio Municipal del Concello (Praza do Rei, 1 ). A las 20. 30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Exposiciones

Hiperrealismo mágico

Es una muestra del pintor moañés Carlos Cabaleiro. El trabajo de Cabaleiro se centra en el estilo que él mismo denomina ‘Hiperrealismo mágico’, una técnica que ha estado desarrollando y perfeccionando desde 2019. Si te interesa el detalle técnico, todas las piezas que componen la muestra son obras realizadas en acrílico sobre lienzo.

En el Centro Comercial Camelias.. De lunes a sábado de 9.00 horas a las 21.00 horas. Hasta el 14 de febrero,

«As nosas raíces»

Delmi Galeano pinta desde la raíz y desde la herida. Su arte nace del recuerdo de su tierra y de los caminos que la trajeron hasta aquí. En cada color habitan nuestras raíces latinoamericanas, aquellas que no se pierden aunque el cuerpo migre. A través de la pintura, rinde homenaje a la Madre Tierra, a las abuelas y a las costumbres que nos sustentan. Defiende que somos naturaleza viva y que crear es también una forma de cuidar.

En A Morada (Enrique Xabier Macías, 6). De lunes a viernes de 10.00 a 14:00horas y de 16.30 a las 21. 00horas.

«Refugallo Paintings»

AImudena Fernández Fariña aborda el papel del marco y la pincelada en la pintura tradicional, cuestionando su valor simbólico y su función como generadores de aura. Históricamente, el marco separa la obra del mundo real, le otorga valor material y la convierte en un objeto transportable y comercializable.

En SIRVENT. SVT Espacio de Arte (Av. da Gran Vía, 129). De Lun es a Vie rnes de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19. 30 horas. Sabádo de 10.00horas a 13:30 horas.

