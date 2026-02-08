«DoNoDoNaDa»

Es la décima producción de la Companhia Certa y representa su primera incursión en el teatro visual. Es una parábola sin palabras, diseñada para todos los públicos de 3 a 103 años, en la que los gestos y movimientos de los intérpretes son suficientes para contar la historia. La música, presente todo el tiempo, guía las acciones, subraya las intenciones y acompaña las emociones de lo que sucede en el escenario.

En la sala Ártika (Beiramar, 113), A las 18:00 horas.

Actos

PerMUTAcións

Un formato diseñado para escuchar, aprender algo interesante y disfrutar del momento. Comenzamos con tres sesiones guiadas por Marta Riera, doctora en Bellas Artes, ilustradora y docente, con amplia experiencia en la difusión de la Historia del Arte y una forma de entender la cultura también como una forma de ocio: curiosa, activa y compartida.

En MUTA(Joaquín Loriga, 9 ). A las 12.00 horas.

En busca dos edificios perdidos

Actividad dirigida a familias con niños de 5 a 12 años para que puedan acercarse de forma participativa y lúdica a la historia de la fortaleza, una estructura militar del siglo XVII que sufrió ataques de fuerzas invasoras durante más de 200 años.

En la Fortaleza O Castro (Paseo Rosalía de Castro, 5). Desde las 11.40 a las 12.30 horas.

Teatro

«El sonido de los números imaginarios»

Es un libro de poemas que pretende resaltar las pequeñas cosas cotidianas que damos por sentadas pero que, en última instancia, son fundamentales para nuestra vida. Cambaleo Teatro presenta una propuesta escénica basada en la base textual de este poemario.

En Teatro Ensalle(Calle Chile, 15). A las 20.00 horas. .

Vigocultura: «El profesor Bromera»

Un científico invita al público a descubrir los secretos de un mundo de agua y jabón. La obra utiliza marionetas y formas que desafían la gravedad en un poema visual suspendido.

En el Auditorio Municipal do Concello (Praza do rei, 1). A las 18.00 horas.

Música

Tom Killne

Este año regresa con un espectáculo aún más potente y contundente, con esa mezcla explosiva de blues, rock y soul británico que lo hace único. Una voz sólida, profunda y llena de carácter. Riffs y solos que combinan técnica, emoción y fuego puro.

En La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) A las 20.00 horas.

Sophia Djebel Rose

Es una artista franco-marroquí que fusiona folk, noise, canción experimental y poesía de vanguardia, creando su propio lenguaje..En Vigo presentará su último álbum, Sécheresse. Lanzado en febrero de 2025, incluye nueve temas fascinantes que desafían los géneros y están imbuidos de un encanto magnético. Austero pero barroco, oscuro pero luminoso, crudo pero refinado, este trabajo escapa a toda categorización: es un acto de fe.

En Radar Estudios (glesias Esponda, 30). A las 21.00 horas.

Exposiciones

«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»

Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.

En el MARCO (Príncipe, 54).De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 hora, y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de marzo.

