Mario Vice actuará en el Medusa Festival

El DJ y productor gallego Mario Vice actuará en el XII Medusa Festival de Valencia, el macroevento de música electrónica más multitudinario y premiado de España, que se celebrará del 13 al 17 de agosto. «Estoy muy ilusionado; es un peldaño más y me hace muy feliz», afirma el DJ.

El Medusa Festival se ha consolidado como una cita imprescindible para los amantes del techno y el house. Más de 160.000 personas se dan cita en el enorme recinto ubicado en la localidad costera de Cullera, donde durante cuatro días disfrutan de sesiones de música ininterrumpidas, ocho escenarios y más de cien artistas. Este certamen fue distinguido como mejor festival de España en la pasada edición de los Premios Nacionales de Música Electrónica Vicious Music Awards, en el que el DJ vigués también estuvo nominado a mejor artista revelación

Mario Vice, cada vez más reconocido como uno de los referentes del pujante movimiento house en Galicia, compartirá cartel con estrellas internacionales de primer nivel como Carl Cox, Tiësto, Steve Aoki, Franky Rizardo, Hugel, James Hype y Mau P. La incorporación del artista vigués al festival supone un nuevo reconocimiento a la trayectoria ascendente del artista .

Más allá de su notoriedad en la escena nocturna de Vigo, Mario Vice ha realizado recientemente giras por Canadá, Reino Unido y Colombia, y cada vez es más habitual verlo actuar en otras regiones de España, en salas y clubes de Ibiza, Andalucía y Valencia. Uno de los hitos más destacados de su carrera llegó en diciembre de 2025, cuando se subió a la cabina de la legendaria discoteca londinense Ministry of Sound, considerada el templo mundial del house.n